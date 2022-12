Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. Trải qua gần 50 năm phát triển, quan hệ Việt Nam-New Zealand vẫn duy trì đà phát triển tích cực và để lại nhiều dấu ấn đậm nét.





Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức New Zealand từ ngày 3 đến 6/12/2022.



