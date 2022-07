Trong 6 tháng đầu năm 2022, số người chết do tai nạn giao thông chỉ giảm 30 ca (giảm khoảng 1,07%) so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.









Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết có liên quan đến rượu, bia và con số này đang có xu hướng tăng nhanh.



Trong những ngày này, cơ quan chức năng đẩy mạnh xử phạt các vi phạm Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/20219 về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Theo TTXVN/Vietnam+