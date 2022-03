Xe ô tô chở Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình đi công tác trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đến Km21 + 700 (huyện Bến Lức, Long An) thì gặp nạn, xe nổ lốp và lật ngang. Ông Bình bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Dưới đây là tiểu sử và những phát ngôn ấn tượng của ông.





Ông Lê Hoà Bình sinh năm 1970, quê quán Quảng Ngãi, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bình là Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế.



Như đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30 ngày 29/3, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến 3 người gặp nạn, trong đó có Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình.



Thời điểm trên, xe ô tô do tài xế Nguyễn Quang Vinh đang chạy trên cao tốc Trung Lương hướng về Tiền Giang. Khi đến Km 21 + 700 (huyện Bến Lức), phương tiện này bị nổ lốp sau, tông vào dải phân cách trong làn dừng khẩn cấp rồi lật nhào.



Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hoà Bình bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An nhưng ông không qua khỏi cơn nguy kịch dù các y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa.



Cùng nhìn lại quá trình công tác, những đóng góp của ông và những phát ngôn ấn tượng khi ông còn công tác. Dân Việt xin chân thành gửi lời chia buồn tới gia quyến Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình.







Theo Việt Anh (Dân Việt)