Tính từ 17h ngày 31/8 đến 17h ngày 1/9, Việt Nam ghi nhận 11.434 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.429 ca trong nước.



Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5.368 ca, Bình Dương 3.440 ca, Đồng Nai 759 ca, Long An 594 ca, Tiền Giang 194 ca, Khánh Hòa 112 ca, Kiên Giang 106 ca, Quảng Bình 103 ca, Tây Ninh 85 ca, Đồng Tháp 75 ca, An Giang 70 ca, Nghệ An 57 ca, Đà Nẵng 55 ca, Bình Thuận 53 ca, Hà Nội 51 ca, Cần Thơ 42 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 29 ca, Phú Yên 23 ca, Sóc Trăng 20 ca, Đắk Lắk 20 ca, Quảng Trị 20 ca..., trong đó có 6.759 ca trong cộng đồng. 9.862 ca được công bố khỏi bệnh.



Theo TTXVN/Vietnam+