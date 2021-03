Trong 2 tháng đầu năm 2021, bình quân mỗi ngày có 38 vụ tai nạn, 20 người chết, 29 người bị thương. Số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng số người thiệt mạng tăng 105 người so với cùng kỳ năm 2020.







Theo Văn Thắng - Nhật Huy (LĐO)