Thái Lan ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể XAY.2

WHO lên tiếng về biến thể phụ XBB đã xuất hiện ở Việt Nam



Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 6/1, Cục Khoa học y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đã có ca COVID-19 đầu tiên được xác nhận nhiễm biến thể XAY.2, song những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân không bị lây nhiễm.



Cục trưởng Cục khoa học y tế, Tiến sỹ Supakit Sirilak cho biết cơ quan này đã chia sẻ thông tin về trường hợp này với Sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu cúm gia cầm (Gisaid).



Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)



XAY.2 là sự kết hợp giữa biến thể AY.45 Delta và biến thể BA.4/5 Omicron. Cho đến nay đã có 344 trường hợp nhiễm biến thể biến thể XAY.2 được báo cáo trên toàn thế giới.



Tiến sỹ Supakit cũng cho biết Thái Lan chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron XBB.1.5 có khả năng lây nhiễm cao vốn đang lây lan nhanh tại Mỹ.



Cho đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa có đủ dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của XBB.1.5 hoặc "bức tranh" lâm sàng về tác động của nó. WHO cũng cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy mức độ nghiêm trọng của XBB.1.5 đã thay đổi, nhưng khả năng lây truyền gia tăng luôn là mối quan tâm.



Tiến sỹ Supakit cũng trấn an những lo ngại về làn sóng khách du lịch Trung Quốc sắp đến khi cho biết 97% số ca nhiễm mắc mới COVID-19 ở Trung Quốc thuộc các biến thể BA.5.2 và BF.7 Omicron cũ hơn, không lây lan nhanh hơn các biến thể SARS-CoV-2 được tìm thấy ở Thái Lan.



Theo ông, biến thể Omicron lây nhiễm chủ đạo ở Thái Lan là BN.1.3, có khả năng lây truyền và xâm lấn miễn dịch tương tự như XBB.1.5.



Trong khi đó, nhà virus học hàng đầu của Thái Lan Yong Poovorawan đánh giá các chủng mới từ du khách đến từ các nước phương Tây có thể gây ra mối đe dọa sức khỏe cao hơn các chủng cũ từ khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Theo Đỗ Sinh (TTXVN/Vietnam+)