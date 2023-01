Ngày 2-1, số ca mắc Covid-19 thấp nhất trong hơn một năm qua

(GLO)- Theo bản tin của Bộ Y tế, chiều 2-1 trong nước có thêm 52 ca mắc Covid-19, không có ca tử vong. Đây là số ca mắc trong ngày ghi nhận thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11,52 triệu ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Ảnh nguồn internet

Theo báo cáo của các Sở Y tế, ngày 2-1, có 3 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, hơn 10,61 triệu bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi.

Tại các đơn vị điều trị trong nước có 12 bệnh nhân Covid-19 đang thở ô xy. Trong đó, 9 ca thở ô xy qua mặt nạ, 1 ca thở ô xy dòng cao HFNC và 2 ca thở máy xâm lấn.

Từ ngày 30-12-2022 đến nay, trong nước không có ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế cho biết, gần 265,52 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm trên cả nước. Trong đó, gần 223,22 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, hơn 23,86 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi và gần 18,44 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

L.H (theo thanh niên, nguoilaodong)