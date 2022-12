WHO cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc

(GLO)- Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính có ít nhất 90% dân số thế giới hiện có một mức độ miễn dịch nào đó đối với SARS-CoV-2 do bị nhiễm bệnh hoặc tiêm phòng trước đó. Do đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch gần kết thúc song chưa kế thúc hoàn toàn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: REUTERS

Ông Ghebreyesus cho biết, tỷ lệ tử vong do Covid-19 gây ra trên thế giới đã giảm gần 90% kể từ tháng 2 năm nay song người đứng đầu WHO vẫn cảnh báo rằng chúng ta vẫn còn các lỗ hổng trong giám sát, xét nghiệm, tiêm phòng, tạo điều kiện hoàn hảo cho một biến thể mới, đáng lo ngại xuất hiện. Đó là loại biến thể có thể gây ra tỷ lệ tử vong cao.

WHO cũng nêu cảnh báo, hiện có hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao đang lưu hành trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 1-12, có 87.588 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm; như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm tại Việt Nam là 264.635.919 liều; trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.753.203 liều. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.517.124 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.389 ca nhiễm).

Theo Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày 1-12 đến 16 giờ ngày 2-12, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 635 ca nhiễm, tăng so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày nước ta ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ ngày 3-11 đến nay.

PHƯƠNG VI (theo VietnamPlus, Người Lao Động, Vietnamnet)