Ngày 19/11, ghi nhận 259 ca mắc mới COVID-19 và 1 bệnh nhân tử vong

Theo Bộ Y tế, trung bình số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca; tổng số ca tử vong tính đến nay là 43.169 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc.



Chiều 19/11, Bộ Y tế cho biết trong ngày, cả nước ghi nhận 259 ca mắc mới COVID-19, giảm thấp nhất trong 4 ngày qua; có một bệnh nhân tại Bình Thuận tử vong.



Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.511.178 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.329 ca mắc).



Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 113 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.606.746 ca.



Số bệnh nhân đang thở ôxy là 52 ca, trong đó: thở ôxy qua mặt nạ: 43 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 5 ca; thở máy xâm lấn: 4 ca.



Trong ngày ghi nhận một ca tử vong tại Bình Thuận. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.169 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc.



[Ngày 18/11, ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh]



Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).



Trong ngày 18/11 có 107.210 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 263.166.365 liều, trong đó: số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.398.089 liều: mũi 1 là 71.076.291 liều; mũi 2 là 68.676.465 liều; mũi bổ sung là 14.499.735 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 51.418.540 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 16.727.058 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.639.782 liều: mũi 1 là 9.121.762 liều; mũi 2 là 8.925.008 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.593.012 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.128.494 liều: mũi 1 là 9.981.131 liều; mũi 2 là 7.147.363 liều.

Theo Vietnam+