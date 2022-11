Khuyến nghị ngừng sử dụng 5 loại thuốc điều trị Covid-19 cho bệnh nhân có nguy cơ cao

(GLO)- Ngày 16-11, Viện Y tế và chất lượng điều trị quốc gia (NICE) của Anh đã khuyến nghị ngừng sử dụng 5 loại thuốc điều trị Covid-19 dành cho các bệnh nhân có nguy cơ cao.

Remdesivir-loại thuốc kháng virus dùng để điều trị Covid-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Những loại thuốc NICE khuyến nghị ngừng sử dụng trong điều trị Covid-19 gồm: thuốc molnupiravir của Merck; remdesivir của Gilead Science Inc; sotrovimab do GSK và đối tác Vir Biotech phối hợp bào chế; Evasheld của AstraZeneca và Ronapreve của Roche. Trong số này, thuốc kháng thể sotrovimab là loại thuốc mà tháng 9 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến nghị không sử dụng do không có hiệu quả với biến thể Omicron gây bệnh Covid-19.

Theo NICE, dù không thể phủ nhận hiệu quả của hầu hết các loại thuốc điều trị trên, nhưng cơ quan này không khuyến khích sử dụng chúng ở thời điểm hiện tại do chi phí cao. Thay vào đó, NICE cho rằng cần tập trung sử dụng 3 loại thuốc điều trị Covid-19 khác cũng hiệu quả mà giá thành phải chăng hơn là thuốc kháng virus dùng theo đường uống Paxlovid của Pfizer Inc và hai loại thuốc điều trị viêm khớp được hiệu chỉnh là RoActemra của Roche và Olumiant do Eli Lilly and Co sản xuất.

NICE cho biết khuyến nghị của cơ quan này vẫn đang là văn bản dự thảo. Theo đó, từ nay cho tới khi chính thức được công bố, 5 loại thuốc được đề cập vẫn có thể được duy trì trong điều trị Covid-19.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)