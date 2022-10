Ngày 8-10, số ca mắc Covid-19 mới giảm mạnh

(GLO)- Theo bản tin chiều 8-10 của Bộ Y tế, ca mắc Covid-19 mới đã giảm xuống còn 682 ca, chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ tháng trước. Tuy nhiên những ngày gần đây rải rác vẫn ghi nhận ca tử vong, gần nhất là ngày 7-10 có ca tử vong tại Hà Nội.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.486.043 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.648 ca nhiễm).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 391 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.596.187 ca.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Số bệnh nhân đang thở oxy là 70 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ 61 ca; thở oxy dòng cao HFNC 3 ca; thở máy không xâm lấn 0 ca; thở máy xâm lấn 6 ca; ECMO 0 ca. Ngày 7-10 ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.153 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 7-10 có 2.327 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.249.088 liều.

L.H (tổng hợp)