Ngày 2/10: Không có ca tử vong do COVID-19, 65 ca đang thở ôxy

Thông tin "đặc biệt" về số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam ngày 25-9

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)



Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.480.518 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.609 ca nhiễm).



Tình hình điều trị



Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn.



Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 319 ca; tổng số ca được điều trị khỏi: 10.592.911 ca.



Số bệnh nhân đang thở ôxy là 65 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 56 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 4 ca; thở máy không xâm lấn: 0 ca; thở máy xâm lấn: 5 ca; ECMO: 0 ca.



Số bệnh nhân tử vong: Ngày 1/10 ghi nhận 0 ca tử vong; trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.149 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).



Tình hình tiêm chủng



Trong ngày 1/10 có 26.385 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 260.205.383 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.502.154 liều: mũi 1 là 71.064.052 liều; mũi 2 là 68.655.246 liều; mũi bổ sung là 14.539.780 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 50.831.379 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 15.411.697 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.974.198 liều: mũi 1 là 9.107.369 liều; mũi 2 là 8.852.262 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.014.567 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.729.031 liều: mũi 1 là 9.862.691 liều; mũi 2 là 6.866.340 liều.

