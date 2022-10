Hôm nay, 23-10: Số mắc Covid-19 giảm kỷ lục, xuống dưới 200 ca

(GLO)- Bộ Y tế cho biết, số ca nhiễm ngày hôm nay (23-10) giảm chỉ còn 158. Đây là ngày Bộ Y tế thông báo số ca bệnh thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Theo bản tin của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày 22-10 đến 16 giờ ngày 23-10, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 158 ca mắc, giảm 317 trường hợp so với ngày trước đó. Đây là ngày có số ca bệnh thấp nhất kể từ thời điểm tháng 5-2021.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.496.987 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.717 ca nhiễm).

Ảnh minh họa, nguồn internet

Trong ngày, cả nước có 108 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.600.965 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 31 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 22-10 có 101.162 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 261.270.034 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 221.200.517 liều: Mũi 1 là 71.059.389 liều; mũi 2 là 68.661.786 liều; mũi bổ sung là 14.500.723 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 51.038.578 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 15.940.041 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.297.529 liều: Mũi 1 là 9.111.995 liều; mũi 2 là 8.883.137 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.302.397 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.771.988 liều: Mũi 1 là 9.875.329 liều; mũi 2 là 6.896.659 liều.

L.H (tổng hợp)