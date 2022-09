Ngày 20-9, ghi nhận 3.177 ca mắc mới Covid-19 và 1 ca tử vong

(GLO)- Theo bản tin của Bộ Y tế, trung bình số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca; tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.142 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Bản tin phòng-chống dịch Covid-19 ngày 20-9 của Bộ Y tế cho biết có 3.177 ca mắc mới Covid-19, tăng gần 1.400 ca so với hôm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.463.404 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.470 ca nhiễm).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.434 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.581.022 ca.

Số bệnh nhân đang thở ôxy là 144 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 130 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 3 ca; thở máy không xâm lấn: 0 ca; thở máy xâm lấn: 11 ca; ECMO: 0 ca.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Số bệnh nhân tử vong: Ngày 19-9 ghi nhận 1 ca tử vong tại Cần Thơ.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.142 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 19-9 có 63.960 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 259.463.342 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.213.312 liều: mũi 1 là 71.063.093 liều; mũi 2 là 68.648.913 liều; mũi bổ sung là 14.807.494 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 50.466.417 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 15.227.395 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.830.803 liều: mũi 1 là 9.102.156 liều; mũi 2 là 8.841.833 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 4.886.814 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.419.227 liều: mũi 1 là 9.760.898 liều; mũi 2 là 6.658.329 liều.