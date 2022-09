Ngày 18/9: Số ca COVID-19 mới giảm còn 1.891 ca, 1 ca tử vong

Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1.891 ca mắc mới COVID-19, 1 ca tử vong. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 639 ca.



Ngày 17/9, cả nước ghi nhận gần 2.500 ca Covid-19 mới

Cán bộ y tế Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)



Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/9 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 mới giảm còn 1.891 ca.



Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam



Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.458.449 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.796 ca nhiễm).



Tình hình điều trị COVID-19



1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:



Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 639 ca



Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.579.029 ca



2. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 115 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 97 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 2 ca; thở máy không xâm lấn: 3 ca; thở máy xâm lấn: 13 ca; ECMO: 0 ca.



3. Số bệnh nhân tử vong:



Ngày 17/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Thái Nguyên.



Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.139 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.



So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).



Tình hình tiêm vaccine COVID-19



Trong ngày 17/9 có 49.645 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.



Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 259.357.649 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.168.695 liều: Mũi 1 là 71.062.857 liều; Mũi 2 là 68.648.569 liều; Mũi bổ sung là 14.809.755 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 50.456.681 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 15.190.833 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.814.343 liều: Mũi 1 là 9.101.720 liều; Mũi 2 là 8.840.628 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.871.995 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.374.611 liều: Mũi 1 là 9.741.947 liều; Mũi 2 là 6.632.664 liều.



