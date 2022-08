Mỹ ra quyết định bước ngoặt về Covid-19

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết 95% người Mỹ từ 16 tuổi trở lên "đã có mức độ miễn dịch nhất định", nên đưa ra khuyến nghị bất ngờ bất chấp làn sóng Covid-19 hiện hữu.





Hãng tin AP đưa tin hôm 11-8 rằng CDC lần đầu tiên nới lỏng mạnh tay một số khuyến cáo phòng dịch được ban hành từ hơn 2 năm rưỡi trước đó, khi đại dịch bắt đầu.



Theo đó, cơ quan y tế công cộng hàng đầu của Mỹ quyết định bỏ khuyến cáo cách ly đối với những người vừa tiếp xúc gần (tương đương với "F1" ở nước ta) với bệnh nhân Covid-19, đồng thời cho rằng mọi người không cần thiết giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (gần 2 m) nữa.



Nhưng người tiếp xúc với bệnh nhân vẫn được khuyên đeo khẩu trang tốt trong vòng 10 ngày và xét nghiệm một lần vào ngày thứ 5 sau khi tiếp xúc, theo Reuters.



Những thay đổi được thúc đẩy bởi sự công nhận rằng 95% người Mỹ từ 16 tuổi trở lên đã có được "mức độ miễn dịch nhất định" do tiêm chủng hoặc từng bị nhiễm bệnh.



AP dẫn lời tiến sĩ Greta Massetti, trưởng phân nhánh Phòng dịch và dịch tễ học thực địa của CDC, một trong các tác giả của hướng dẫn mới: "Điều kiện hiện tại của đại dịch rất khác so với 2 năm trước".



Theo Reuters, khuyến nghị của CDC áp dụng cho tất cả người dân Mỹ nhưng đặc biệt có ý nghĩa với các trường học, nơi việc xét nghiệm định kỳ hoặc cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân vẫn còn được áp dụng phổ biến đến nay.



Tuy nhiên, CDC cho biết thêm việc sàng lọc Covid-19 cho một số hoạt động có nguy cơ cao trong trường học như các hoạt động thể thao đòi hỏi tiếp xúc gần hoặc vào các thời điểm quan trọng trong năm.



Nước Mỹ vẫn còn đang trong làn sóng Covid-19 mới do BA.5 Omicron "thoát miễn dịch" thúc đẩy, tuy nhiên vài tuần gần nhất tình hình đã hạ nhiệt rõ rệt.



Theo Thu Anh (NLĐO)