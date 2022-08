Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 4 cho các đối tượng

(GLO)- Ngày 19-8, tại Công văn số 1857/UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 4 cho các đối tượng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tập trung chỉ đạo, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh; đánh giá đúng thực tế, khách quan về tình hình dịch bệnh; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng-chống dịch đã được ban hành, nhất là thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17-3-2022 của Chính phủ về Chương trình phòng-chống dịch Covid-19. Chủ động chỉ đạo triển khai các phương án phòng-chống dịch theo thẩm quyền được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 4 cho các đối tượng. Ảnh: Như Nguyện

Bảo đảm an toàn, an ninh, an dân trong phòng-chống dịch bệnh; ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, thông tin sai sự thật để chống phá Đảng, Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo sinh kế, công ăn việc làm, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thể hiện trách nhiệm, thống nhất về nhận thức và hành động trong phòng-chống dịch bệnh; quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt, xác định trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Rà soát các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện phòng-chống dịch bệnh; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin, coi vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng-chống dịch Covid-19. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng; hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 theo đúng tiến độ của Thủ tướng Chính phủ giao và đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới của SARS-CoV-2 để chủ động có giải pháp ứng phó; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng-chống dịch; tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế ca bệnh diễn biến nặng, tử vong.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang-thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 và phục vụ khám-chữa bệnh hàng ngày cho Nhân dân.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng-chống dịch và tiêm chủng phòng Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể của tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai vận động các nguồn lực cho phòng-chống dịch theo chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên các chủ trương, chính sách về phòng-chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để mọi người dân cùng thực hiện tốt.

PHƯƠNG VI