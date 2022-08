Dịch Covid-19 hôm nay: Số mắc giảm mạnh nhưng tăng bệnh nhân nặng và tử vong

Về dịch Covid-19 hôm nay 21-8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 1.561 ca mắc Covid-19, giảm so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, so với các tuần trước đó số ca nặng và tử vong tăng.





Về tình hình dịch Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 20-8 đến 16 giờ ngày 21-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.561 ca mắc Covid-19, giảm 1.143 ca nhiễm so với ngày hôm qua. Đây là ngày có số ca nhiễm giảm mạnh nhất trong nhiều ngày qua.



Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.383.819 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.752 ca nhiễm).





Bản đồ dịch Covid-19



Trong ngày cả nước có thêm 9.872 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên10.072.457 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 131 ca,



Trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.105 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).



Trong số các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam có 10.072.461 ca đã khỏi bệnh, 1.268.253 ca đang điều trị và 43.105 ca tử vong.



Trong ngày 20-8 có 268.317 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 254.362.954 liều, trong đó:



Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 217.836.618 liều: Mũi 1 là 71.371.815 liều; Mũi 2 là 68.894.705 liều; Mũi bổ sung là 15.245.234 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 49.384.671 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 12.940.193 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.957.379 liều: Mũi 1 là 9.081.022 liều; Mũi 2 là 8.776.134 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.100.223 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.568.957 liều: Mũi 1 là 8.934.181 liều; Mũi 2 là 5.634.776 liều.

Theo D.Thu (NLĐO)