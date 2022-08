Đẩy mạnh truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em

(GLO)- Ngày 29-8, tại TP. Tuy Hòa, Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên phát động chiến dịch truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi với chủ đề "Vui Trung thu và tựu trường an toàn". Chiến dịch sẽ diễn ra đến hết ngày 30-9.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trò chuyện với học sinh chuẩn bị tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 tại Trường THPT Lương Văn Chánh (tỉnh Phú Yên). Ảnh: SKĐSO

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng, Tổ chức Y tế giới và các quốc gia vẫn tiếp tục khẳng định tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là vũ khí chiến lược, là yếu tố quyết định, là biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất, kể cả đối với các biến chủng mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin, trong thời gian gần đây, số ca mắc mới Covid-19, số ca phải nhập viện, số ca nặng đang có chiều hướng gia tăng; nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của virus với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc. Vì vậy, công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em. Chiến dịch truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng Cocvid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi được tổ chức nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Liên quan vấn đề tiêm chủng, TTXVN thông tin, theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin an toàn, hiệu quả từ tháng 3-2021. Tính đến ngày 28-8-2022, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 255 triệu liều vắc xin phòng Covid-19; là quốc gia có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên thế giới. Trong đó, tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới. Việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với gần 15 triệu liều; trong đó mũi 1 đã đạt 82,9%, mũi 2 đạt 53,4%.

Để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng-chống dịch Covid-19, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo trẻ em được đến trường học tập bình thường, an toàn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu các địa phương, ban ngành, đơn vị cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch; đặc biệt, tạo điều kiện cho mọi trẻ em trong độ tuổi đến trường được tiêm vắc xin đúng lịch, đủ liều.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông trên mạng xã hội về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn và các khuyến cáo trong phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Cũng theo TTXVN dẫn lời ông Maharajan Muthu-Đại diện UNICEF tại Việt Nam-nhấn mạnh tại lễ phát động: Việt Nam là nước có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vắc xin ở trẻ em từ 5 đến 12 tuổi vẫn còn khá thấp. Bên cạnh đó có nhiều thông tin sai lệch về vắc xin đã gây lo ngại, khiến việc tiêm vắc xin cho trẻ bị trì hoãn.

Ông Maharajan Muthu khẳng định tiêm vắc xin phòng Covid-19 là cách an toàn và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Vì vắc xin giúp tăng cường khả năng miễn dịch của trẻ để chống lại Covid-19, hạn chế nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong. Vắc xin phòng Covid-19 đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người được tiêm chủng, bao gồm cả trẻ em. Do vậy, các bậc phụ huynh tại Việt Nam cần quan tâm, chủ động cho con em mình tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trong khi đó, Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, việc Bộ Y tế chọn Phú Yên để tổ chức phát đông chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 "vui Trung thu và tựu trường an toàn" vì trong thời gian qua dù tỉnh rất nỗ lực trong đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 nhưng tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12- dưới 18 tuổi vẫn thấp hơn mình bình quân cả nước. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 chiếm 73,1%, nhưng mũi 2 chỉ đạt 44,2%. Đối với nhóm tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, liều cơ bản chiếm 99,8%, nhưng liều nhắc lại lần đầu mới chỉ đạt 15,5%.

Ngay sau buổi lễ phát động, đã có trên 500 học sinh thuộc các cấp học tại các trường trên địa bàn TP. Tuy Hòa đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19. Công tác tiêm phòng diễn ra an toàn, đảm bảo các quy định phòng-chống dịch bệnh.