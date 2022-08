Covid-19: Khu vực có Việt Nam chiếm 48% số ca thế giới, WHO theo dõi các BA.5.X mới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn đang theo dõi tỉ lệ lưu hành và sự thay đổi đặc tính virus của các dòng BA.5.X, tức các nhánh phụ của biến chủng BA.5 Omicron, vốn ngày càng đa dạng.





Dữ liệu vừa được WHO công bố ngày 10-8 (giờ địa phương) và chuyển đến các cơ quan truyền thông, cho hay trong tuần lễ thống kê mới nhất, thế giới đã có thêm 6,98 triệu ca Covid-19 mới, tăng 3% so với tuần trước, tuy nhiên số ca tử vong lại giảm 9%.





Các chuyên gia WHO tại một cuộc họp báo về dịch Covid-19 - Ảnh: WHO



Trong 6 khu vực của WHO, Tây Thái Bình Dương là khu vực duy nhất số ca mới tăng 29% so với tuần trước. Đây cũng là khu vực mà WHO xếp Việt Nam vào. Các khu vực còn lại đều giảm: Châu Âu giảm 7%, châu Mỹ giảm 22%, Đông Nam Á giảm 3%, Đông Địa Trung Hải giảm 22% và châu Phi giảm 46%.



Tây Thái Bình Dương cũng chiếm xấp xỉ một nửa (48%) số ca thế giới, với 3,375 triệu ca mới trong tuần. Nhật Bản vẫn "đầu bảng" với 1,183 triệu ca, tương đương 1/3 số ca toàn khu vực.



Đây là khu vực gia tăng về số ca sau các khu vực Âu, Mỹ khi làn sóng BA.4/BA.5 Omicron tấn công, vì vậy ngoài các nước châu Úc (như Úc, New Zealand) đã "qua đỉnh" như ở châu Âu, châu Mỹ sau vài tháng làn sóng mới hoành hành, nhiều nước Tây Thái Bình Dương chỉ mới "đón sóng" vài tuần qua.



Các nghiên cứu cũng cho thấy BA.4 và BA.5 tuy thoát miễn dịch nhưng không có sự gia tăng về độc lực, vì vậy tình hình nhập viện và tử vong ở khu vực có tỉ lệ tiêm chủng khá cao này hầu như chủ yếu căng thẳng ở Úc, quốc gia đang đồng thời chịu tác động bởi mùa đông và dịch cúm.



WHO cũng phân tích các trình tự gien được khắp thế giới tổng hợp về cơ sở dữ liệu GISAID, cho hay biến chủng BA.5 hiện đã chiếm 69,7% số ca Covid-19 được giải trình tự gien virus toàn cầu. BA.4 chiếm 9,1%, các dòng khác chỉ còn lẻ tẻ.



WHO cho biết họ đang tiếp tục theo dõi tỉ lệ lưu hành và sự thay đổi đặc tính của các BA.5.X, tức các các biến chủng phụ là "con" của BA.5 Omicron, với các đột biến bổ sung khác nhau. BA.5.X ngày càng đa dạng tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng có sự khác biệt về độc lực (tức khả năng gây bệnh nặng).



Theo Anh Thư (NLĐO)