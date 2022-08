Châu Á quyết dập "sóng" BA.5

"Tâm dịch" của làn sóng do BA.5 Omicron thúc đẩy đã có sự chuyển dịch rõ ràng về phía châu Á - Thái Bình Dương.





Reuters đưa tin hôm 12-8, vài thành phố ở Hải Nam - Trung Quốc đã tuyên bố gia hạn phong tỏa. 900.000 người dân ở Đông Phương và Trừng Mại sẽ phải ở nhà trong khoảng 3-4 ngày hoặc 1 tuần nữa; trong khi lệnh cấm theo giờ được áp đặt tại thủ phủ Hải Khẩu.



Vài triệu người ở các thành phố khác, bao gồm nhiều du khách mắc kẹt tại Tam Á, không biết rõ chừng nào các hạn chế được dỡ bỏ.



Thành Quan, thành phố lớn nhất Tây Tạng, cũng đã yêu cầu người dân không ra ngoài trừ khi có việc đặc biệt và khẩn cấp, đồng thời tiến hành khử trùng tại các khu vực công cộng. Nhiều thành phố nhỏ khác khắp Trung Quốc đưa ra yêu cầu tương tự, như một phần của chính sách "zero - Covid năng động" mà Trung Quốc đang theo đuổi.



Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 11-8 trước đó cả nước có tổng cộng 1.851 ca nhiễm mới. Trung Quốc cũng thuộc về khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khu vực có nhiều ca Covid-19 nhất thế giới 2 tuần qua.



Thế nhưng ở Nhật Bản, quốc gia có số ca nhiễm mới chiếm 1/3 khu vực Tây Thái Bình Dương và cao nhất thế giới, một mùa hè với hoạt động du lịch sôi động đang diễn ra, trong bối cảnh chính phủ quyết định sống chung với Covid-19 vì tự tin dân số có tỉ lệ tiêm chủng cao và sức khỏe nền tốt.



Theo NHK, Nhật Bản đã có số ca Covid-19 cao nhất thế giới tuần thứ 3 liên tiếp là 1.496.968 ca, chiếm 20% tổng số ca toàn cầu trong tuần thống kê sau cùng của WHO (từ 1 đến 7-8) và tăng 9% so với tuần trước. 1.002 ca tử vong được ghi nhận trong tuần, cao thứ tư thế giới sau Mỹ, Brazil và Ý.



Số ca nhiễm hằng ngày của Nhật đã vượt mốc 250.000 kể từ hôm 10-8, trong ngày cũng có 251 người tử vong, 597 người đang phải chăm sóc đặc biệt. Theo Kyodo, đây là làn sóng Covid-19 thứ 7 tại Nhật, được đón nhận bình tĩnh nhưng thận trọng trong bối cảnh mối lo ngại quá tải y tế đã được đề cập.



Báo cáo dịch tễ vài tuần liên tiếp của WHO cho thấy "tâm dịch" Covid-19 dịch chuyển ngày một rõ sang Tây Thái Bình Dương, khu vực có Việt Nam và một phần lớn châu Á.



Thống kê mới nhất mà Báo Người Lao Động nhận được từ WHO khuya 10-8 cho thấy Tây Thái Bình Dương chiếm tới 48% số ca Covid-19 mới toàn cầu (3,375 /6,98 triệu ca), dù số tử vong chỉ chiếm 17% (2.436 ca). Trong khi đó, châu Âu và châu Mỹ, nơi BA.5 tấn công trước, đã "hạ nhiệt" vài tuần liên tiếp.



Tuy nhiên, trên bản đồ tử vong của WHO, hầu hết Tây Thái Bình Dương vẫn có màu xanh lá cây (dưới 0,5 ca/100.000 dân), ngoại trừ Úc với màu xanh nước biển (1,51-3 ca/100.000 dân), nơi đang phải chiến đấu đồng thời với dịch cúm và mùa đông. Nhật Bản cũng được biểu thị bằng màu xanh lá hơi ngả xanh (0,5-1,51 ca tử vong/100.000 dân).



BA.5 Omicron tiếp tục là biến thể thống trị của làn sóng, chiếm tới 70% trong các trình tự gien SARS-CoV-2 được gửi về cơ sở dữ liệu toàn cầu GISAID. WHO nhấn mạnh họ đang theo dõi sát các "BA.5.X", tức các dòng dõi con của BA.5, vốn xuất hiện ngày một đa dạng khắp thế giới.

