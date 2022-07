Số trường hợp mắc Covid-19 mới tăng lên 1.761 ca, Bộ Y tế đề nghị thực hiện nghiêm các giải pháp phòng-chống dịch

(GLO)- Chiều 27-7, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong ngày, số ca mắc Covid-19 mới tăng lên 1.761 ca, cao hơn ngày 26-7 trên 300 ca. Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 7.516 người.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.772.980 ca mắc, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân; đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.678 ca mắc).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 7.516 ca, nâng tổng số được điều trị khỏi lên 9.881.591 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 35 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ 27 ca; thở ô xy dòng cao HFNC 4 ca; thở máy không xâm lấn 1 ca; thở máy xâm lấn 3 ca.

Trong ngày 27-7 không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước ta là 43.092 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca mắc. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia, vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).

Trong ngày 26-7 có 381.067 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 243.393.284 liều; trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.602.157 liều: mũi 1 là 71.302.090 liều; mũi 2 là 68.821.162 liều; mũi 3 (vắc xin Abdala) là 1.513.298 liều; mũi bổ sung là 14.001.343 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 47.643.518 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 8.320.746 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.287.847 liều: mũi 1 là 9.037.417 liều; mũi 2 là 8.686.430 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 2.564.000 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 11.503.280 liều: mũi 1 là 7.633.165 liều; mũi 2 là 3.870.115 liều.

Trẻ em được kiểm tra sàng lọc sức khỏe cẩn thận trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Bá Bính

Thống kê cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế cho biết, dù số ca mắc Covid-19 mới có tăng trong tuần vừa qua, nhưng hiện cơ bản gần cả nước đã là vùng xanh. Cụ thể, trong số trên 10.600 xã, phường trong toàn quốc đánh giá cấp độ dịch thì có đến 90,7% xã, phường là vùng xanh, 7,8% xã, phường là vùng vàng; số xã vùng cam, đỏ hiện chỉ chiếm 1,5%. Đáng chú ý, hiện toàn quốc có tới 51 tỉnh, thành có 100% xã, phường thuộc vùng xanh (nguy cơ dịch thấp); tăng 9 tỉnh, thành so với cách đây 10 ngày.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới của Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi; thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình dịch và các yếu tố nguy cơ, chủ động các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh và chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng-chống dịch theo công thức "2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác" với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, gắn với thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19 để tập trung phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.