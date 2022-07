Ngày 7/7, không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, có 35 ca phải thở ôxy

Trung bình số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca, trong khi tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Ngày 6/7: Có 9.759 ca COVID-19 khỏi bệnh, 1 trường hợp tử vong

Tiêm vaccine mũi nhắc lại. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)



Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.752.140 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.502 ca nhiễm).



Tình hình điều trị



Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.562 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.741.110 ca.



Số bệnh nhân đang thở ôxy là 35 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 27 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 5 ca; thở máy không xâm lấn: 0 ca; thở máy xâm lấn: 3 ca; ECMO: 0 ca





Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 6/7 đến 17h30 ngày 7/7, không ghi nhận ca tử vong.



Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).



Tình hình tiêm chủng



Trong ngày 6/7 có 280.663 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 234.563.063 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 207.132.481 liều: mũi 1 là 71.501.995 liều; mũi 2 là 68.889.783 liều; mũi 3 (vaccine Abdala) là 1.511.807 liều; mũi bổ sung là 14.218.945 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 46.158.580 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 4.851.371 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 18.655.050 liều: mũi 1 là 9.002.396 liều; mũi 2 là 8.653.309 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 999.345 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 8.775.532 liều: mũi 1 là 6.189.719 liều; mũi 2 là 2.585.813 liều.

Theo Vietnam+