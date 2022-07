Ngày 3/7: Ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 thấp nhất trong 12 tháng qua

Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 511 ca mắc COVID-19, giảm 219 ca so với hôm trước, đây là số ca mắc mới thấp nhất trong 12 tháng qua. Cùng ngày cũng có 9.627 ca được công bố khỏi bệnh.



Ngày 2/7: Việt Nam có 730 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)





Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 3/7 cho biết có 511 ca mắc mới COVID-19, giảm 219 ca so với hôm qua, đây là số ca mới thấp nhất trong 12 tháng qua, trong khi số khỏi bệnh gấp gần 20 lần số mắc mới.



Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam



Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.748.639 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.487 ca nhiễm).



Tình hình điều trị COVID-19



Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.627 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.708.984 ca.



Số bệnh nhân đang thở oxy là 29 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ (23 ca); Thở ô xy dòng cao HFNC (3 ca); Thở máy không xâm lấn (0 ca); Thở máy xâm lấn (3 ca); ECMO (0 ca).



Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 2/7 đến 17h30 ngày 3/7 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).



Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19



Trong ngày 02/7 có 374.103 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 233.468.172 liều, trong đó:



Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 206.602.058 liều: Mũi 1 là 71.499.715 liều; Mũi 2 là 68.880.476 liều; Mũi 3 là 1.511.761 liều; Mũi bổ sung là 14.655.436 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 45.436.997 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 4.617.673 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 18.569.008 liều: Mũi 1 là 8.998.696 liều; Mũi 2 là 8.648.047 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 922.265 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 8.297.106 liều: Mũi 1 là 6.003.582 liều; Mũi 2 là 2.293.524 liều.



Theo Vietnam+