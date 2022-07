Ngày 30-7, thêm 1.668 ca mắc Covid-19, không có ca tử vong

Chiều 30-7, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước có thêm 1.668 ca mắc Covid-19 và 7.974 người khỏi bệnh. Cùng với đó, không ghi nhận ca tử vong do Covid-19.



Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.778.154 ca mắc Covid-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.730 ca mắc).









Về điều trị, trong ngày, cả nước có thêm 7.974 người khỏi Covid-19, nâng số được điều trị khỏi lên hơn 9,9 triệu người. Hiện có 42 bệnh nhân Covid-19 nặng phải thở oxy và thở máy. Số ca tử vong do Covid-19 tại nước ta đến nay là 43.093 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc.



Trong ngày 29-7 có 641.639 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là trên 245,3 triệu mũi các loại.

Theo QUỐC LẬP (SGGPO)