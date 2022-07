Lần đầu tiên trong vòng một năm qua không còn F0 phải thở máy

Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở Việt Nam là: 9.756.387 ca, trong số các bệnh nhân đang điều trị, giám sát hiện chỉ còn 23 trường hợp đang thở ôxy.



Ngày 9/7, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19

'Nơi nào chưa tiêm chủng đầy đủ, nơi đó có nguy cơ virus xâm nhập'

Mẫu bệnh phẩm với kết quả xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)



Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện cả nước chỉ còn 23 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng. Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm qua không còn F0 trong tình trạng nặng thở máy.



Theo thống kê, ngày 9/7, ca mắc mới COVID-19 giảm xuống còn 684 ca; ít hơn 116 ca so với ngày trước đó và trong ngày số khỏi bệnh gấp gần 10 lần số mắc mới.



Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.754.348 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.521 ca nhiễm).



Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở Việt Nam là: 9.756.387 ca, trong số các bệnh nhân đang điều trị, giám sát hiện chỉ còn 23 trường hợp đang thở ôxy gồm: Thở ô xy qua mặt nạ: 21 ca; Thở ôxy dòng cao HFNC: 2 ca.



Như vậy, số bệnh nhân trong tình trạng nặng ở Việt Nam giảm 8 trường hợp so với ngày 8/7.



Để tiếp tục công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới của COVID-19; chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, ngăn chặn, kiểm soát ngay tại cửa khẩu, không để xâm nhập vào Việt Nam.



Các đơn vị y tế và các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo thần tốc, quyết liệt, an toàn, hiệu quả, khoa học; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng mũi 3, mũi 4 kịp thời và đầy đủ để duy trì miễn dịch cộng đồng.

Theo T.G (Vietnam+)