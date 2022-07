Hà Nội đã có 3 ca nhiễm biến chủng Omicron BA.5

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đã ghi nhận 3 người nhiễm biến chủng BA.5, đây là biến chủng phụ của Omicron, có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng trước đó.





Trao đổi tại cuộc họp báo quý 2/2022 của UBND TP.Hà Nội chiều nay 1.7, ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội ghi nhận số ca mắc trung bình là 180 ca/ngày, giảm rất mạnh so với vài tháng trước đây.



Đáng chú ý, kết quả giải trình tự gene của bệnh viện Bạch Mai có 3 người tại Hà Nội nhiễm biến chủng BA.5. Đây là biến chủng phụ của Omicron, có khả năng lây nhiễm nhiều hơn các biến chủng khác như BA.1, BA.2 nhưng mức độ nặng hay không chưa có bằng chứng rõ ràng. Theo ông Cương, các triệu chứng của 3 ca trên là nhẹ hoặc không triệu chứng.



Ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Lê Quân



Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, việc tiêm vắc xin mũi 4 và tiêm cho trẻ em tỷ lệ hơi chậm, do một số bộ phận người dân chưa đồng tình. Ngành y tế đang đẩy mạnh truyền thông để tăng cường tỷ lệ tiêm.



Liên quan đến việc hơn 850 cán bộ nhân viên y tế nghỉ việc, ông Cương cho biết việc này xảy ra rải rác trong năm. Nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong 2 năm tạo áp lực tương đối lớn lên cán bộ y tế tất cả các tuyến, nguồn thu của các đơn vị giảm nhiều, đặc biệt là các bệnh viện tự chủ và y tế cơ sở, nên thu nhập của cán bộ y tế so với khối lượng công việc chưa tương xứng.



Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo với các cấp lãnh đạo và đưa ra một số giải pháp thực hiện. Theo đó, căn cứ vào đề án vị trí việc làm tuyển dụng các nhân viên y tế; điều tiết nhân lực cho các đơn vị khó khăn về nhân lực...



Trước đó, UBND TP.Hà Nội dẫn báo cáo sơ bộ của các đơn vị trong ngành cho thấy, năm 2021 ngành y tế Hà Nội có 532 người xin nghỉ việc và 82 người xin chuyển công tác.



Riêng từ tháng 1.2022 đến 30.4.2022 có 226 người nghỉ việc và 17 người xin chuyển công tác.



Theo UBND TP.Hà Nội, trường hợp dịch bùng phát trở lại hoặc xuất hiện chủng virus mới có khả năng lây lan, nguy hiểm thì hệ quả rất khó lường, nếu không có chế độ hỗ trợ các y, bác sĩ và nhân viên y tế của TP.Hà Nội kịp thời sẽ không đảm bảo nhân lực phòng, chống dịch.

Theo Mai Hà-Lê Quân (TNO)