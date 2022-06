Gia Lai: Trước ngày 9-7, hoàn thành tiêm 80.000 liều vắc xin Moderna cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

(GLO)- Ngày 13-6, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 1816/VP-KGVX về ý kiến của Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đối với kế hoạch phân phối và sử dụng 80.000 liều vắc xin Moderna do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ cho Gia Lai đợt 149.





Trước ngày 9-7, Gia Lai hoàn thành tiêm 80.000 liều vắc xin Moderna cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh nguồn internet

Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1881/TTr-SYT ngày 11-6-2022 về việc tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch dịch tỉnh phê duyệt Kế hoạch phân phối và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp đợt 149, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh có ý kiến như sau:



Thống nhất với dự thảo Kế hoạch phân phối và sử dụng 80.000 liều vắc xin phòng dịch Covid-19 (Moderna) để tiêm cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi do Sở Y tế trình tại Tờ trình số 1881/TTr-SYT ngày 11-6-2022. Thời gian hoàn thành tiêm trước ngày 9-7-2022. Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh ký ban hành Kế hoạch và chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, địa phương, đơn vị tổ chức tiêm chủng đảm bản an toàn, đúng quy định, đúng tiến độ.



KIỀU PHAN