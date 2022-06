Gia Lai triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 9-6-2022, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 383/QĐ-UBND ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Phương án nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo sự thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân trở lại tình trạng bình thường mới.

Theo đó, việc đánh giá, xác định cấp độ dịch thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27-1-2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ.

Về các giải pháp, biện pháp hành chính và cá nhân đảm bảo an toàn phòng-chống dịch trong các cấp độ; yêu cầu chung: Tất cả những người tham gia các hoạt động đã tiêm đủ liều vắc xin và tuân thủ các quy định, hướng dẫn phòng-chống dịch hiện hành của Bộ Y tế hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… phải có kế hoạch phòng-chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19 theo các quy định, hướng dẫn hiện hành.

Tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin hướng đến mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Ảnh: Như Nguyện

Đối với khu vực có dịch cấp độ 1, cấp độ 2: Tất cả các hoạt động được hoạt động bình thường. Khu vực có dịch cấp độ 3, các hoạt động hạn chế: cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: karaoke, vũ trường, massage, bar, spa, đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, làm tóc, cắt tóc, làm đẹp; sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng tập trung; các cơ sở, địa điểm chiếu phim; tổ chức sự kiện, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các giải đấu thể thao… hoạt động không quá 70% quy mô. Trong trường hợp không đảm bảo được yêu cầu chung thì giảm số lượng người tham gia không quá 50% quy mô.

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp căn cứ vào yêu cầu chung để hạn chế số lượng người tham dự các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời không quá 70% quy mô. Trong trường hợp không đảm bảo được yêu cầu chung thì giảm số lượng người tham gia không quá 50% quy mô. Hoạt động giao thông-vận tải thực hiện theo quy định, hướng dẫn chung của Bộ Giao thông-Vận tải. Hoạt động giáo dục theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp dạy và học trực tuyến. Tổ chức đám cưới, đám tang phải báo cáo và có sự giám sát của UBND cấp xã. Các hoạt động khác được duy trì nhưng phải đảm bảo yêu cầu chung về phòng-chống dịch.

Khu vực có dịch cấp độ 4, các hoạt động tạm dừng: Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: karaoke, vũ trường, massage, bar, spa, đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, làm tóc, cắt tóc, làm đẹp; bán hàng rong, bán vé số dạo; sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng tập trung; các cơ sở, địa điểm chiếu phim; tổ chức sự kiện, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các giải đấu thể thao. Hoạt động giao thông-vận tải thực hiện theo quy định, hướng dẫn chung của Bộ Giao thông-Vận tải. Hoạt động giáo dục theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp dạy và học trực tuyến. Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp căn cứ vào yêu cầu chung để hạn chế số lượng người tham dự các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời không quá 50% quy mô. Tổ chức đám tang phải báo cáo và có sự giám sát của UBND cấp xã. Các hoạt động khác được duy trì nhưng phải đảm bảo yêu cầu chung về phòng-chống dịch.

Các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ quy định, hướng dẫn hiện hành và cấp độ dịch Covid-19 được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch Covid-19.

Các biện pháp chuyên môn về y tế, thực hiện theo các quy định và hướng dẫn hiện hành của ngành Y tế, bao gồm: xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng-chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch. Tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc Covid-19. Xét nghiệm, cách ly y tế, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, điều trị F0.