Bộ Y tế đề xuất V2K trong phòng chống đại dịch COVID-19

Bộ Y tế đã đề xuất V2K, nghĩa là vaccine-khẩu trang-khử khuẩn. Tuy nhiên, thông điệp 5K vẫn được sử dụng nếu xuất hiện những biến chủng mới nguy hiểm hơn.



Thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng-chống dịch Covid-19

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã nói về việc sửa quy định 5K để phòng dịch COVID-19.



Theo bà Hương, đến nay bộ Y tế đã tham mưu tạm dừng khai báo y tế, không còn bắt buộc hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách. Như vậy về thực chất chỉ còn thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn.



Bộ Y tế đề xuất V2K, nghĩa là vaccine-khẩu trang-khử khuẩn, lấy ý kiến các tiểu ban truyền thông, Ban chỉ đạo quốc gia và đã trình Ban chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên trong dự thảo, Bộ Y tế nêu rõ thông điệp 5K vẫn được sử dụng nếu xuất hiện những biến chủng mới nguy hiểm hơn.



Trước đó vào kỳ họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tập trung đẩy mạnh thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine bảo đảm an toàn, khoa học, kịp thời, hiệu quả, nhất là tiêm vaccine cho trẻ em. Bộ Y tế sẽ hướng dẫn về 5K phù hợp tình hình mới; nghiên cứu sửa đổi quy định tiêm vaccine cho phù hợp.



Liên quan đến việc bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, 4, Thứ trưởng Hương cho biết ngày 1/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 447 về việc công bố dịch COVID-19. Theo đó, COVID-19 là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, có nguy cơ truyền nhiễm toàn cầu trên phạm vi toàn quốc.



Tuy nhiên hiện nay COVID-19 chưa được cập nhật vào danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc, và cũng như độ tuổi trẻ em thuộc đối tượng tiêm chủng mở rộng chưa có quy định phạm vi và đối tượng phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc theo tình hình dịch với một số lý do.



Thứ nhất, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo nên triển khai tiêm vaccine tự nguyện hơn là bắt buộc. Thứ hai việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 tại các quốc gia hầu như tự nguyện đối với hầu hết các đối tượng. Chỉ có một số quốc gia bắt buộc sử dụng với một số đối tượng như công nhân, cán bộ công nhân viên chức, cảnh sát, quân đội. Chưa bắt buộc đối với trẻ em từ 5-12 tuổi. Thứ ba các vaccine phòng COVID-19 vẫn đang trong quá trình tổng hợp theo dõi, nghiên cứu về đối tượng sử dụng, hiệu quả của vaccine.



Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành và các lý do nếu trên, the Thứ tưởng Bộ Y tế tại thời điểm hiện nay việc tiêm vaccine đặc biệt cho trẻ từ 5-12 tuổi chưa có đủ cơ sở để xác định là bắt buộc.



"Bộ Y tế sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các đơn vị liên quan, đặc biệt xin ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước để xem xét giải quyết vấn đề này," Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.

Theo Minh Sơn - Xuân Quảng (Vietnam+)