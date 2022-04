Pleiku triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

(GLO)- Sáng 26-4, đồng loạt 22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai chiến dịch tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với tổng số vắc xin được phân bổ là 16.200 liều Moderna.

Dựa trên số vắc xin thực nhận, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo độ tuổi từ cao đến thấp cho đến khi hết vắc xin, triển khai từ ngày 26-4 đến 28-4. Theo đó, các xã, phường tổ chức tiêm theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định (Trạm Y tế), tại điểm tiêm lưu động và trường học.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, Trung tâm Y tế TP. Pleiku phối hợp với UBND các xã, phường kiểm soát đối tượng tiêm đủ điều kiện theo đúng quy định. Đồng thời hướng dẫn, cung cấp mẫu phiếu đồng ý tiêm chủng cho các trường trên địa bàn để phụ huynh học sinh xác nhận theo mẫu của Bộ Y tế. Huy động, chỉ đạo giáo viên của nhà trường tham gia theo dõi, hướng dẫn và quản lý học sinh để công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ theo đúng quy định, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, ngành Y tế chuẩn bị nhân lực, phương tiện xe cấp cứu cho các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19, chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyên môn và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Sáng 26-4, các xã, phường của TP. Pleiku đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Như Nguyện

Ghi nhận trong buổi sáng 26-4, ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố, tại các điểm tiêm đều thực hiện đầy đủ các quy định về giãn cách, khám sàng lọc, thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe trước và sau khi tiêm. Công tác tổ chức tiêm chủng được đảm bảo an toàn theo quy định.

Được biết, TP. Pleiku là địa phương có số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi nhiều nhất tỉnh với 27.900 trẻ. Đợt này sẽ tiêm trước cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng. Đối với những trẻ bị nhiễm Covid-19 trong vòng 3 tháng sẽ chưa được tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, những trẻ qua khám sàng lọc chưa đủ điều kiện tiêm sẽ được tiêm vào đợt sau.