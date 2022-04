Bãi bỏ 9 văn bản liên quan danh sách và giá các sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Hôm nay 27.4, Bộ Y tế có Công văn 2139/BYT-TB-CT về việc bãi bỏ các văn bản liên quan đến sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tại Công văn 2139/BYT-TB-CT (Công văn 2139), Bộ Y tế cho biết, trước ngày 1.1.2022, trang thiết bị y tế không phải mặt hàng quản lý giá.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế tham khảo trong quá trình sử dụng, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và công trình y tế) đã tổng hợp và ban hành 9 văn bản thông báo danh sách sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký lưu hành, hoặc giấy phép nhập khẩu.



Bộ Y tế thông báo bãi bỏ 9 văn bản thông báo danh sách sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 không phù hợp. Ảnh: Trần Cường

Ngày 8.11.2021, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP (Nghị định 98/2021) về quản lý trang thiết bị y tế, trong đó quy định việc quản lý giá trang thiết bị y tế bằng hình thức kê khai giá.

Để triển khai thực hiện Nghị định 98/2021, Bộ Y tế đã xây dựng Cổng thông tin dịch vụ công kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế tại địa chỉ https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/.

Từ các lý do trên, Bộ Y tế bãi bỏ 9 văn bản thông báo danh sách các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu gồm các văn bản: số 3740/BYT-TB-CT ngày 6.5.2021; số 4384/BYT-TB-CT ngày 28.5.2021; số 5288/BYT-TB-CT ngày 2.7.2021; số 5583/BYT-TB-CT ngày 13.7.2021; số 5787/BYT-TB-CT ngày 20.7.2021; số 6080/BYT-TB-CT ngày 28.7.2021; số 6929/BYT-TB-CT ngày 23.8.2021; số 7829/BYT-TB-CT ngày 20.9.2021; và số 7878/BYT-TB-CT ngày 21.9.2021, do các văn bản này không còn phù hợp.

Tại Công văn 2139, lãnh đạo Vụ Trang thiết bị và công trình y tế cũng đề nghị các đơn vị lưu ý việc áp dụng thông tin kê khai, cập nhật, công khai giá trang thiết bị y tế quy định tại Nghị định 98/2021 để thực hiện mua sắm, đấu thầu theo đúng quy định.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nếu có vướng vắc trong triển khai, liên hệ Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (số điện thoại: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn) để phối hợp hỗ trợ giải quyết.

Từ ngày 1.4.2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. Các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm điều 45 Nghị định 98/2001 bao gồm: kê khai giá trang thiết bị y tế; công khai giá trang thiết bị y tế; giá trang thiết bị y tế được tính theo đồng tiền Việt Nam; chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chịu trách nhiệm giá công khai. (Bộ Y tế)