Sáng 22/3: Hơn 4,2 triệu người mắc Covid-19 ở nước ta đã khỏi; Cấp độ dịch mới nhất của TP. Hồ Chí Minh thế nào?

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện số ca mắc COVID-19 mới liên tục giảm, bệnh nhân khỏi gia tăng, có ngày số khỏi nhiều hơn số mắc mấy chục nghìn ca; bệnh nhân tử vong cũng giảm; 20.000 người dân sẽ được khám sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ điều trị hậu COVID-19; TP HCM không còn xã, phường vùng cam, đỏ

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Ngày 21/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 131.713 ca mắc COVID-19 mới, tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 87.895 ca trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc COVID-19 trên cả nước theo đà giảm khoảng trên dưới 10.000 ca so với ngày trước đó.

10 tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh COVID-19 nhiều nhất ngày 21/3 gồm: Hà Nội (17.916), Nghệ An (5.403), Phú Thọ (5.348), Bắc Ninh (4.295), Lào Cai (4.282), Bắc Giang (3.908), Tuyên Quang (3.896), Lạng Sơn (3.769), Yên Bái (3.755), Vĩnh Phúc (3.686); Ngoài ra có 30 tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc mới từ 1.100- 3.600.

Số ca mắc mới giảm, kéo theo tổng số ca mắc trung bình của 7 ngày qua cũng giảm. Hiện là 160.108 ca/ngày.



Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện số ca mắc COVID-19 mới liên tục giảm, bệnh nhân khỏi gia tăng

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.089.761 ca mắc COVID-19, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 81.848 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.082.091 ca, trong đó có 4.279.851 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.188.086), TP. Hồ Chí Minh (584.234), Bình Dương (362.009), Nghệ An (351.251), Hải Dương (299.214).

Liên tục trong thời gian gần đây, số ca COVID-19 khỏi bệnh trong cả nước đều ở mức trên 110.000 ca/ ngày: Ngày 21/3 là 179.640 ca; ngày 20/3 là 111.635 ca khỏi; ngày 19/3 là 129.434 ca khỏi; ngày 18/3 là 175.971 ca khỏi ( nhiều hơn số mắc mới)… Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi: bệnh là: 4.282.668 ca;

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.169 ca (tăng 200 ca so với ngày 20/3) trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 3.557 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 225 ca; Thở máy không xâm lấn: 85 ca; Thở máy xâm lấn: 297 ca; ECMO: 5 ca

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 67 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.949 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm; Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 37.153.001 mẫu tương đương 83.048.614 lượt người, tăng 178.490 mẫu so với ngày trước đó.

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 201.828.138 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 184.768.739 liều: Mũi 1 là 70.943.341 liều; Mũi 2 là 67.884.313 liều; Mũi 3 là 1.496.237 liều; Mũi bổ sung là 14.650.864 liều; Mũi nhắc lại là 29.793.984 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.059.399 liều: Mũi 1 là 8.753.306 liều; Mũi 2 là 8.306.093 liều.

20.000 người dân sẽ được khám sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ điều trị hậu COVID-19

Theo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hiện nay, nhiều bệnh nhân sau khi mắc COVID-19 đã gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng, thậm chí phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, có 33% -76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi mắc bệnh, 20% người bệnh phải tái nhập viện; 80% người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện.

Trước tình hình đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ triển khai chuỗi chương trình "Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19" nhằm góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Chương trình gồm rất nhiều hoạt động khác nhau, trong đó có tổ chức khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc triệu chứng và tư vấn, hỗ trợ điều trị hậu COVID-19 cho 20.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn (từ tháng 4 đến tháng 11-2022) tại 15 tỉnh, thành.

Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ y tế tuyến đầu trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch, các hoạt động của Hội trong thời gian tới sẽ tập trung nhiều hơn vào công tác chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, đặc biệt liên quan tới khối đối tượng nguy cơ cao, có bệnh lý nền.

Hội sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo với các chuyên đề hậu COVID và bệnh ung thư, đái tháo đường, tim mạch và sức khỏe tâm thần; đồng thời sẽ sớm ra mắt Sổ tay chăm sóc sức khỏe hậu COVID cũng như tổ chức nhiều chương trình khám bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe hậu COVID cho nhân dân trong năm 2022.

TP HCM không còn xã, phường 'vùng cam'- cấp độ 3 về dịch COVID-19

Báo cáo về đánh giá cấp độ dịch ngày 21/3 của Sở Y tế TP HCM cho thấy từ 14/3 đến 20/3, TP HCM không còn phường/xã ở cấp độ 3, 4 (vùng cam, đỏ).

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch, TP HCM không ghi nhận địa phương vùng cam. Đánh giá này căn cứ trên số liệu báo cáo của quận, huyện và TP Thủ Đức.

Trong 312 xã/phường, có 300 địa phương ở cấp độ 1, tăng 11 phường so với tuần trước. Toàn thành phố chỉ có 12 phường, xã ở cấp độ 2, giảm 9 phường so với tuần trước.

Tính đến 18h ngày 20/3, TP HCM có 583.746 trường hợp mắc COVID-19. Hiện, thành phố đang điều trị 4.967 bệnh nhân, trong đó có 408 trẻ em dưới 16 tuổi, 87 bệnh nhân nặng đang thở máy, 3 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tổng số trường hợp tử vong tại TP.HCM đến nay là 20.471 trường hợp, chỉ có 2 ca tử vong trong ngày 20/3.

TP HCM đã tiêm hơn 8,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mũi 1; 7,3 triệu mũi 2; và gần 5 triệu liều vaccine mũi 3 cho người dân.

Tình hình dịch COVID-19 của thế giới Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 22/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 471.727.481 ca, trong đó có 6.102.870 người tử vong. Ngày 21/3, thế giới có 67 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới với 914.826 trường hợp mắc COVID-19 và 2.105 ca tử vong. Trong 1 ngày qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 209.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 400 ca. Theo thống kê của trang worldometers.info, đến hết ngày 21/3, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận tổng số ca bệnh trên 24 triệu trường hợp và 395.412 ca tử vong.