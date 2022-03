Hải Phòng thu giữ lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Một lượng lớn thuốc được quảng cáo là phòng ngừa, điều trị Covid-19 và hậu Covid-19 không rõ nguồn gốc có trị giá hàng tỷ đồng đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Cảnh báo thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Bắt giữ xe chở thuốc điều trị Covid-19 không rõ xuất xứ trị giá hơn 1 tỉ đồng



Hình ảnh một số hộp thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc bị thu giữ.



Đó là thông tin mới nhất vừa được Công an TP Hải Phòng công bố chiều 19/3.



Trước đó, đêm 16/3, tại đuờng 17 phân khu Mahatan, khu đô thị Vinhome Imperia, phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an Hải Phòng) phát hiện 2 người đàn ông đang giao 1 thùng carton cho một người phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn.



Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong thùng carton có 200 hộp trên vỏ hộp ghi nhãn chữ tiếng Nga, dịch ra tiếng Anh là Favipiravir Areplivir 200mg (Favipiravir), tổng cộng 8.000 viên nén; 300 hộp trên vỏ hộp ghi nhãn chữ tiếng Nga, dịch ra tiếng Anh là Broncho Munal 7mg (Munal), tổng cộng 9.000 viên con nhộng.



Các bao bì vỏ hộp thuốc trên đều ghi chữ nước ngoài, không có tem nhập khẩu, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài.



Khám xét tại các địa điểm cất giấu, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 206 hộp thuốc nhãn hiệu Areplivir màu xanh lục; 2.026 hộp thuốc nhãn hiệu Arbidol màu đỏ; 2.011 hộp thuốc nhãn hiệu Arbidol màu xanh da trời; 4 hộp thuốc nhãn hiệu Arbidol màu xanh lá cây; 295 hộp thuốc nhãn hiệu Munal…



Theo ước tính ban đầu, tổng giá trị lô hàng lên đến hàng tỷ đồng.

Theo QUANG DŨNG (NDĐT)