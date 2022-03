An Khê nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19

(GLO)- Cùng với các nhiệm vụ khác, hệ thống chính trị thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai có hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19, nhất là khi số ca nhiễm có chiều hướng tăng cao trong thời gian gần đây.

Chung tay đẩy lùi Covid-19

Nhận được thông tin Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê vận động các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp kinh phí, vật tư phục vụ công tác phòng-chống dịch, anh Huỳnh Ngoái-chủ vườn lan Không Gian Rừng (tổ 3, phường Tây Sơn) đã kêu gọi bạn bè và gia đình ủng hộ 100 triệu đồng. “Trước diễn biến phức tạp và khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, tôi mong muốn đóng góp một chút để chính quyền địa phương có thêm kinh phí đẩy lùi dịch bệnh”-anh Ngoái bày tỏ.

Cũng với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh, Hội Cựu chiến binh thị xã đã vận động hội viên đóng góp gần 265 triệu đồng để ủng hộ quỹ vắc xin phòng Covid-19, hỗ trợ các khu cách ly và triển khai nhiều đợt ủng hộ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Lý Văn Mười cho biết: “Cùng với đóng góp kinh phí, nhiều hội viên tích cực tham gia tổ Covid-19 cộng đồng; các cơ sở Hội phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương tuyên truyền để hội viên, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan, tuân thủ các quy định phòng-chống dịch”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động phòng-chống dịch trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã hưởng ứng các cuộc phát động và triển khai nhiều đợt huy động cộng đồng xã hội chung tay trong công tác phòng-chống dịch. Theo đó, Mặt trận thị xã đã tiếp nhận gần 517 triệu đồng, 900 bộ đồ bảo hộ, 15.500 chiếc khẩu trang, 5.000 chiếc bơm kim tiêm, 30 chai nước sát khuẩn, cùng hơn 22 tấn rau củ quả, hơn 2,5 tấn gạo, 334 thùng mì tôm, 148 thùng nước khoáng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã-cho hay: “Toàn bộ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, những suất quà do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, chúng tôi tặng các khu cách ly, chốt kiểm soát, lực lượng tuyến đầu, người dân gặp khó khăn và nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ mua vắc xin phòng Covid-19 với tổng số tiền gần 333 triệu đồng”.

Với những đóng góp của các tập thể, cá nhân, năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đã tặng giấy khen cho 35 tập thể và 106 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Tăng cường quản lý, điều trị F0

Đầu tháng 2-2022, Trung tâm Y tế thị xã An Khê đã kích hoạt khu điều trị bệnh nhân Covid-19 (tầng 2) thể có triệu chứng mức độ nhẹ đến trung bình với quy mô 20 giường bệnh. Bác sĩ Phạm Ngọc Hường-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã-thông tin: “Để nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19, thời gian tới, Trung tâm trang bị thêm cho mỗi trạm y tế xã, phường 2 bình oxy y tế 10 lít; chuẩn bị sẵn sàng địa điểm và nhân lực để thiết lập 11 trạm y tế lưu động khi số bệnh nhân tăng cao. Cùng với đó, Trung tâm tăng số giường bệnh lên 45 giường”.

Cùng với tăng cường điều trị, thị xã tích cực tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Đến nay, người từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin mũi 1 đạt 101,85%, mũi 2 đạt 96,84%, mũi 3 đạt 59,57%; trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 105,09%, mũi 2 đạt 96,15% và tích cực tiêm mũi 3 theo quy định.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê, để công tác phòng-chống dịch đạt kết quả, thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các xã, phường nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Cùng với đó, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh với phương châm “4 tại chỗ”; kiên trì “mục tiêu kép”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, thị xã sẽ dự trù kinh phí mua sắm thuốc, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết khác sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19. Trước mắt, đảm bảo oxy y tế cho các cơ sở điều trị, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cũng như phủ mũi 3 cho người tới hạn tiêm, hỗ trợ công tác quản lý F0 điều trị tại nhà, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch tại các chợ, siêu thị, nhà máy, nơi tập trung đông người... Đồng thời, thị xã xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định trong công tác phòng-chống dịch. “Thị xã sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân để phát huy sức mạnh, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống, sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.