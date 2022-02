Sáng 28/2: Tập trung nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4; trung bình 7 ngày qua số mắc COVID-19 mới gần 68.000 ca/ngày

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 28/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 435.759.121 ca, trong đó có 5.968.124 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 365 triệu ca được điều trị khỏi, số trường hợp đang điều trị tích cực là trên 63 triệu ca, trên 75.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 27/2, thế giới có 91 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 71 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch. Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 168.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với xấp xỉ 800 ca. Trong 7 ngày qua, có 10.921.300 ca mắc mới trên toàn thế giới, giảm nhẹ 15%, tương đương 1.993.639 ca. Tương tự, số ca bệnh không qua khỏi cũng đi xuống với 58.788 ca tử vong mới, giảm 16% so với 7 ngày trước đó. Diễn biến dịch tại các châu lục đều có dấu hiệu cải thiện khi số ca mắc mới giảm so với tuần trước đó, trừ châu Á và châu Đại Dương. Châu Á đã ghi nhận tổng cộng 3.956.199 ca mắc mới trong 7 ngày qua, tăng 4% so với tuần trước đó. Trong đó, Hàn Quốc là quốc gia có số ca mắc mới nhiều nhất với 973.274 ca, tăng 73% so với 7 ngày trước đó.