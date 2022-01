Triển khai cơ sở cách ly y tế tập trung và thu dung, điều trị Covid-19 tại Trại tạm giam Công an tỉnh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai cơ sở cách ly y tế tập trung và cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 cho can, phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Triển khai cơ sở cách ly y tế tập trung và cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vov.vn

Cơ sở cách ly y tế tập trung, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 Trại tạm giam Công an tỉnh đặt tại Phân trại quản lý phạm nhân có quy mô 50 người cách ly y tế; 100-200 can, phạm nhân điều trị nội trú.

Đối tượng cách ly tập trung là can, phạm nhân là F1, F2; can, phạm nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch Covid-19. Đối tượng thu dung, điều trị là bệnh nhân là can, phạm nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 mức độ nhẹ không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ (tầng 1) kể cả trường hợp mức độ nhẹ có bệnh lý nền đã điều trị ổn định; can, phạm nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bệnh xá Công an tỉnh phụ trách trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 Trại tạm giam Công an tỉnh. Hạng của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 Trại tạm giam Công an tỉnh được xếp hạng tương đương hạng của Bệnh xá Công an tỉnh.