Sáng 5-1, Gia Lai ghi nhận 103 ca nhiễm Covid-19, đã có 21 trường hợp tử vong

(GLO)- Sáng 5-1, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin về công tác phòng-chống dịch. Tính từ ngày 4-1 đến 10 giờ ngày 5-1, tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.563 người; trong đó số mẫu nghi ngờ là 39 mẫu của 139 người đang xét nghiệm lại; ghi nhận 103 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.





Cụ thể: 1 trường hợp ở xã Ia Nhin, huyện Chư Păh test nhanh dương tính tại Bệnh viện Quân y 211 (bệnh nhân P.A.T.). 3 trường hợp dương tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gồm: 1 trường hợp ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku (bệnh nhân H.T.L.); 1 trường hợp ở xã Ia Tôr, huyện Chư Prông (bệnh nhân N.V.H.); 1 trường hợp ở xã An Phú, TP. Pleiku (bệnh nhân T.T.L.).



1 trường hợp ở phường Hoa Lư, TP. Pleiku test nhanh dương tính tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (bệnh nhân N.T.A.). 1 trường hợp ở phường Ia Kring, TP. Pleiku test nhanh dương tính tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (BN N.T.T.). 2 trường hợp ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku test nhanh dương tính tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.



Nhân viên y tế lấy thông tin y tế người dân trước khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại tổ 7 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



1 trường hợp đi theo thân bị dương tính tại Bệnh viện dã chiến số 2 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở phường Trà Bá, TP. Pleiku liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku (bệnh nhân P.T.H.).



2 trường hợp ở phường Trà Bá, TP. Pleiku liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku (bệnh nhân P.N.Đ.). 3 trường hợp ở phường Trà Bá, TP. Pleiku liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Đak Đoa (bệnh nhân H.B.).



1 trường hợp ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku liên quan đến các trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku (bệnh nhân L.M.K., L.M.A., L.M.K.).



1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở phường Tây Sơn, TP. Pleiku liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (bệnh nhân N.T.H.).



3 trường hợp đang cách ly tại nhà ở phường Thống Nhất, TP. Pleiku liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (bệnh nhân N.G.Q.). 2 trường hợp test nhanh dương tính được phát hiện qua lấy mẫu tầm soát tại Hội đồng coi thi Trường THPT Phan Bội Châu.



1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở phường Yên Thế, TP. Pleiku liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (bệnh nhân H.T.N.)



3 trường hợp đang cách ly tại nhà ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (bệnh nhân Đ.T.K.Q.)



14 trường hợp test nhanh dương tính ở TP. Pleiku (chưa rõ nguồn lây), gồm: 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku; 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế xã Chư Á; 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế phường Hoa Lư; 2 trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở phường Tây Sơn; 3 trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở phường Phù Đổng; 2 trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở phường Diên Hồng; 3 trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở phường Yên Đổ; 1 trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở phường Ia Kring.



1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Kông Chro liên quan đến bệnh nhân T.B.G.H. 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh liên quan đến trường hợp dương tính ở tỉnh Đak Lak (bệnh nhân N.T.T.). 6 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Yok, huyện Ia Grai liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại Bênh viện Binh đoàn 15 (bệnh nhân D.T.Q.).



3 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai liên quan đến trường hợp dương tính ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai (bệnh nhân R.C.H.). 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Tô, huyện Ia Grai liên quan đến bệnh nhân R.M.Đ. 13 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia O, huyện Ia Grai liên quan đến các bệnh nhân N.S.P. và T.A.T.



3 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (bệnh nhân R.C.N.). 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Đak Đoa liên quan đến bệnh nhân L.B.N.



2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Đak Đoa liên quan đến bệnh nhân N.H. 2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Hải Yang, huyện Đak Đoa liên quan đến trường hợp dương tính ở thị trấn Đak Đoa (bệnh nhân Đ.Q.Đ.). 2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa liên quan đến các trường hợp test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku (bệnh nhân X.).



1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện liên quan đến các bệnh nhân Đ.V.Đ. và T.V.S. 3 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Sol, huyện Phú Thiện liên quan đến trường hợp dương tính sau cách ly tập trung về tạị xã (bệnh nhân H.V.A.).



1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện liên quan đến bệnh nhân K.H.N. 2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; liên quan đến trường hợp dương tính ở huyện Krông Pa (bệnh nhân N.H.T.).



1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Cửu An, thị xã An Khê liên quan đến trường hợp dương tính tại thị xã An Khê (bệnh nhân N.T.T.M.). 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã An Phước, thị xã An Khê liên quan đến các trường hợp dương tính tại thị xã An Khê (bệnh nhân N.Đ.B. và L.T.T.) 2 trường hợp test nhanh dương tính tại phường An Tân, thị xã An Khê (chưa rõ nguồn lây)



2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ; liên quan đến bệnh nhân T.T.H. 1 trường hợp test nhanh dương tính tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ (chưa rõ nguồn lây).



2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh liên quan đến trường hợp dương tính tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh (bệnh nhân N.T.T.H.).



1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai (bệnh nhân N.V.C.).



5 trường hợp test nhanh dương tính ở huyện Mang Yang (chưa rõ nguồn lây), gồm: 3 trường hợp test nhanh dương tính ở thị trấn Kon Dơng; 1 trường hợp ở xã Đak Yă, 1 trường hợp ở xã Đak Djrăng.



2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Blang, huyện Chư Sê liên quan đến bệnh nhân R.L.H.B.



4 trường hợp là người từ vùng dịch trở về địa phương; gồm: 1 trường hợp cách ly tại nhà ở huyện Đak Pơ; 2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở TP. Pleiku; 1 trường hợp cách ly tại nhà ở huyện Krông Pa.



Tính từ ngày 26-4-2021 đến 10 giờ ngày 5-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8.353 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 21 ca tử vong. Riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10-2021 đến ngày 5-1 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 1.721 ca (1.585 ca dương tính mới và 136 ca tái dương tính).



Hiện nay có 1.738 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại 3 Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai; Khoa Bệnh nhiệt đới-Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện 331; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.



Từ 8 giờ ngày 4-12-2021 đến 6 giờ ngày 5-1, tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý tiếp nhận 1 công dân; hiện có 38 công dân đang cách ly tập trung tại 4 cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trong đó: có 6 trẻ em; có 20 người nhập cảnh).



Liên quan đến trường hợp tử vong thứ 21, Ban Chỉ đạo tỉnh thông tin như sau:



Họ và tên: N.H.P. (SN 1931, thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28-12-2021: Bệnh nhân được chuyển đến khoa Bệnh nhiệt đới-Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị trong tình trạng: bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc nhợt, thể trạng suy kiệt, ăn uống kém.



Bệnh nhân tử vong vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 4-1. Chẩn đoán tử vong: Suy hô hấp Cấp/Nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng/Tăng huyết áp/Suy thận mạn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã xử lý thi hài đúng theo quy định.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương... phải kịp thời thông báo cho chính quyền để kiểm tra.



Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần liên hệ ngay với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn hoặc liên hệ theo đường dây nóng (bác sĩ Trâm: 0397.735.382; bác sĩ Thế: 0979.790.134) để được hỗ trợ.



Khi cần tư vấn về chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Hữu Tùng (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) theo số điện thoại 0905.387.234 hoặc 0269.3828.511.



Người dân có thể gọi số điện thoại (0269)1022 hoặc gửi nội dung phản ánh, kiến nghị lên Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ https://1022.gialai.gov.vn để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.



Hiện nay đã xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây; đã có biểu hiện tâm lý chủ quan của người dân, có tình trạng không tuân thủ quy định 5K; rất dễ xảy ra việc lây lan bùng phát dịch. Do đó, đề nghị người dân luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh; thực hiện nghiêm Thông điệp “5K + vắc xin”, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; đăng ký tiêm phòng Covid-19 thông qua ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" hoặc trên Cổng thông tin điện tử quản lý tiêm chủng quốc gia (https://tiemchungcovid19.gov.vn), tham gia tiêm chủng đúng ngày giờ theo lịch hẹn.



Để biết thông tin tổng hợp tình hình phòng-chống dịch của cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng, đề nghị người dân tra cứu Cổng thông tin phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://covid19.gialai.gov.vn



Để xem cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai, đề nghị người dân tra cứu theo đường link: https://stttt.gialai.gov.vn/kkk/CapdodichGiaLai.aspx hoặc quét mã QRCode sau:









Để xem thông tin dịch tễ, đề nghị người dân tra cứu Bản đồ dịch tễ Covid-19 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://mapscovid19.gialai.gov.vn