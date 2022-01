Sáng 1/1: Hơn 1,35 triệu ca COVID-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh; Cách ly tại nhà 3 ngày với người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine, xét nghiệm âm tính

Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có hơn 1,35 triệu ca mắc COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh; từ ngày 1/1/2022, cách ly 3 ngày với người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm âm tính...





Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:



- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.731.257 ca mắc COVID-19, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 17.550 ca nhiễm).



- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):



+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.725.518 ca, trong đó có 1.352.469 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



+ Có 1 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn.



+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (503.244), Bình Dương (290.671), Đồng Nai (97.718), Tây Ninh (75.109), Hà Nội (45.838).



Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.355.286 ca



Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.291 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.195 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.145 ca; Thở máy không xâm lấn: 159 ca; Thở máy xâm lấn: 773 ca; ECMO: 19 ca



Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 225 ca.



- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.394 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.



- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).



Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30.308.498 mẫu tương đương 74.782.912 lượt người, tăng 87.124 mẫu so với ngày trước đó.



Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19



Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 150.935.915 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.555.511 liều, tiêm mũi 2 là 68.435.813 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 4.944.591 liều.





Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 1/1/2022 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 288.473.658 ca, trong đó có 5.452.547 người tử vong.



Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 400.000 ca), Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng lần đầu tiên kể từ đầu năm 2021 chứng kiến trên 100.000 ca/ngày, trong khi Mỹ cũng có có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 1.300 ca.



Các nước cũng ghi nhận trên 253 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 24 triệu ca và trên 89.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 31/12, thế giới có 114 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 88 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.



Theo thống kê của trang worldometers.info, đến hết ngày 31/12/2021, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 22.546 ca mắc mới COVID-19 và 405 ca tử vong. Tổng số ca bệnh ở khu vực này tới nay vượt 14.866.960 trường hợp và 304.692 ca tử vong.

Không khai báo y tế theo yêu cầu phòng dịch bị phạt đến 3 triệu đồng



Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế



Theo đó, Nghị định 124 quy định cụ thể hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, bao gồm: đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp khác.



Nếu vi phạm một trong các hành vi trên, người thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng.



Ngoài ra, liên quan đến vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, theo Nghị định 117/2020, người thực hiện một trong các hành vi sau sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng:



- Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;



- Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;



- Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch;



- Thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A...



Cách ly 3 ngày với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19



Theo văn bản hướng dẫn về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế, kể từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nơi nhà 3 ngày...



Theo đó, trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú (gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh…); không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi cư trú.



Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ngày thứ 1 và ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.



Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.



Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh; Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ngày thứ 1 và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày; Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.



Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) được cách ly cùng cha/mẹ/người chăm sóc.



Yêu cầu đối với người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như đối với người nhập cảnh.



Bộ Y tế yêu cầu trong thời gian theo dõi sức khỏe, người nhập cảnh luôn thực hiện đầy đủ quy định 5K (đeo khẩu trang, khai báo y tế, khử khuẩn tay thường xuyên, không đến nơi đông người, không tụ tập). Trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng, … thì báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định.



Khuyến khích tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1 kể từ ngày nhập cảnh; Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định.



Ca mắc COVID-19 cộng đồng ở miền Tây vẫn diễn biến phức tạp



Vĩnh Long thêm 1.080 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 794 ca cộng đồng, 15 trường hợp tử vong.



Cà Mau ghi nhận 1.063 ca COVID-19, trong đó có 1.061 ca cộng đồng; có 1.360 người điều trị khỏi, 5 trường hợp tử vong.



Đồng Tháp phát hiện 570 người mắc COVID-19, trong đó 123 ca cộng đồng, 744 người khỏi bệnh, 14 ca tử vong.



Bạc Liêu có thêm 541 ca mắc COVID-19, trong đó có 351 F0 cộng đồng, 235 ca được xuất viện và 2 ca tử vong.



Trà Vinh phát hiện 571 ca mắc COVID-19, trong đó 550 F0 cộng đồng, 5 trường hợp tử vong.



Bến Tre có thêm 332 ca mới, tất cả đều là ca trong cộng đồng; trong ngày thêm 7 ca tử vong.



Các địa phương nỗ lực đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.



Cần Thơ có thêm 293 ca mắc COVID-19, 1.131 người điều trị khỏi, 15 người tử vong. Tính từ ngày 8/7 đến nay, địa phương này đã có 50.167 F0, trong đó có 41.943 người đã được điều trị khỏi.



Kiên Giang ghi nhận 247 ca mắc COVID-19, trong đó 99 ca cộng đồng. Ca mắc từ đầu đợt dịch 29745 trường hợp, điều trị khỏi 27132.



Tiền Giang có 247 ca mắc COVID-19, trong ngày thêm 10 ca tử vong.



Sóc Trăng ghi nhận 150 ca mắc COVID-19 mới, điều trị khỏi 293 ca, 12 trường hợp tử vong.

