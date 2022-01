Gia Lai triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng-chống dịch

(GLO)- Từ ngày 7 đến 9-1, toàn tỉnh ghi nhận 222 ca mắc Covid-19. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, các ngành, địa phương luôn chủ động triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng-chống dịch, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề.





So với những ngày trước, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP. Pleiku giảm đáng kể. 3 ngày qua, thành phố ghi nhận 85 trường hợp dương tính, trong đó, gần nửa số ca không rõ nguồn lây. Tính chung từ ngày 25-10-2021 đến ngày 9-1-2022, TP. Pleiku ghi nhận gần 1.700 trường hợp dương tính. Ông Lê Thiện Thanh-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku-nhận định: “Mặc dù số ca mắc giảm, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, ổn định nhưng vẫn ghi nhận những ca cộng đồng không rõ nguồn lây. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai giám sát, truy vết, khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp và chú trọng lấy mẫu xét nghiệm nhanh, trả kết quả sớm nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp dương tính và tổ chức các hoạt động phòng-chống dịch phù hợp”.

Nhân viên y tế lấy mẫu tầm soát SARS-CoV-2 tại Công ty May Nhà Bè (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện



Cũng theo ông Lê Thiện Thanh, số ca mắc những ngày qua giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó lường và có thể tăng vào dịp giáp Tết Nguyên đán khi công dân về quê ăn Tết. Vì vậy, chính quyền cơ sở, ngành chức năng và người dân vẫn phải đề cao cảnh giác, tuân thủ các biện pháp phòng-chống dịch.



Với việc dịch tại TP. Pleiku cơ bản được kiểm soát, ngày 8-1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Công văn hỏa tốc số 51/SGDĐT-VP về việc tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp. Trong đó, các trường THPT ở Pleiku tổ chức dạy và học trực tiếp từ ngày 10-1. Tiếp theo Công văn số 51/SGDĐT-VP, ngày 9-1, Sở GD-ĐT có Công văn số 52/SGDĐT-GDTrHCTTX về việc hướng dẫn bổ sung việc tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp từ ngày 10-1. Ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở GD-ĐT-thông tin: Sở chỉ đạo thủ trưởng các cơ sở giáo dục (CSGD) có cấp học THPT trên địa bàn TP. Pleiku xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học với phương án áp dụng cả 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp đối với học sinh/học viên đến trường kể từ ngày 10-1-2022. Tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến (hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến) đối với học sinh/học viên chưa an tâm hoặc chưa thể đến trường kể từ ngày 10-1. Trường hợp giáo viên chưa an tâm hoặc chưa thể đến trường thì thủ trưởng CSGD bố trí giáo viên thực hiện nhiệm vụ phù hợp.



Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các trường có tổ chức mô hình nội trú/bán trú thì thủ trưởng CSGD xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian học sinh/học viên sinh hoạt nội trú/bán trú tại trường. Về công tác tổ chức kiểm tra học kỳ I, khối 12 tiến hành kiểm tra học kỳ I trực tiếp theo kế hoạch tổ chức kiểm tra đợt 2 của Sở GD-ĐT, mỗi phòng kiểm tra bố trí không quá 24 học sinh. Khối 10, 11 tổ chức kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch của trường phù hợp.



Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT, tình hình dịch bệnh tại TP. Pleiku cơ bản đã được kiểm soát, công tác phòng-chống dịch hiện nay theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Vì vậy, việc học trực tiếp cần được triển khai. “Trong quá trình dạy và học trực tiếp, chúng tôi quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh/học viên thực hiện nghiêm túc yêu cầu phòng-chống dịch Covid-19. Các bậc phụ huynh phối hợp cùng nhà trường nhắc nhở con em chấp hành nghiêm túc các quy định, tiêm chủng; sử dụng bình nước riêng, đeo khẩu trang suốt trong thời gian đến trường; không đến trường nếu bị sốt, ho, về từ vùng dịch hoặc gia đình có người cách ly tại nhà. Khi có các biểu hiện nghi ngờ về mắc Covid-19 thì phải chủ động báo cáo với giáo viên chủ nhiệm (đối với học sinh/học viên), với thủ trưởng CSGD (đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên) để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo quy định phòng-chống dịch Covid-19”-ông Lê Duy Định nói.



Tính từ ngày 26-4-2021 đến 17 giờ ngày 9-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8.673 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, số trường hợp dương tính có chiều hướng giảm dần. Tuy vậy, tình hình vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường. Ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế-khuyến cáo: Trong giai đoạn tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, việc giao lưu di chuyển giữa các địa phương cũng như giao lưu thương mại tăng, người dân về quê ăn Tết nhiều... nên dự lường số ca mắc Covid-19 có thể gia tăng. Để phòng-chống dịch hiệu quả, ngoài việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch của ngành chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng-chống dịch. Người dân cần tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ để tạo miễn dịch cộng đồng, phòng-chống dịch hiệu quả.



NHƯ NGUYỆN