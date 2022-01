Đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả phòng-chống dịch dịp Tết

Ngày 19-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.









Công điện nêu rõ: Đại dịch Covid-19 hiện vẫn đang diễn biến phức tạp và còn nguy cơ bùng phát dẫn tới hệ thống y tế quá tải. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, hiệu quả, nhất là đối với công nhân, người lao động trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Tập trung chỉ đạo, triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” trong việc tổ chức việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Ảnh: VGP



Trưởng Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tập trung chỉ đạo, triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” trong việc tổ chức việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao.



Thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính (như xét nghiệm, cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; không đặt ra những quy định về phòng-chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.



Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết.



Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ tình hình, dự báo dịch bệnh, tham khảo kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn. Bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng Covid-19 cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch tiêm phòng đã đề ra. Đảm bảo đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế.



Các bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông-Vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường các công tác phòng-chống dịch bệnh; đặc biệt công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau Tết. Chú ý phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan thông tin để tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng tham gia để đảm bảo Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao động sau Tết vui khỏe, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt, phục hồi và phát triển nhanh, bền vững.



Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ