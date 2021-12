Thông tin truy vết các trường hợp F0 trên địa bàn TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 5-12, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Báo cáo nhanh truy vết 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp M.N.T.N. (SN 1996, địa chỉ 107/283 Trần Phú, tổ 4, phường Diên Hồng). Ngày 2-12, đi thi lái xe tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (xã Trà Đa). 16 giờ ngày 3-12, đi test nhanh Covid-19 tại Phòng khám đa khoa Bình An, không có triệu chứng mệt mỏi, không sốt, ho, khó thở, có kết quả dương tính (đi test nhanh để đi ngoại tỉnh). Ngày 4-12 có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp L.T.H. (SN 1992, số 09 Lạc Long Quân, phường Thắng Lợi). Nghề nghiệp: Nhân viên Vietinbank-Chi nhánh huyện Chư Păh. Ngày 21-11 ở nhà. Từ 7-18 giờ, từ ngày 22-11 đến 3-12 đi làm tại cơ quan. Ngày 27-11 uống cà phê La Hu (42 Thống Nhất, phường Ia Kring) với 2 người bạn. 7 giờ ngày 4-12 đến Bệnh viện Quân y 211 khám sức khỏe định kỳ, test nhanh Covid-19 tại phòng khám, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 .

Trường hợp T.T.T. (SN 1995, số 37/21 Phan Đăng Lưu, phường Thống Nhất). Nghề nghiệp: Nhân viên Vietinbank-Chi nhánh huyện Đak Đoa. Hàng ngày công dân đi làm tại cơ quan. Ngày 27 đến 28-11 đi về nhà bố mẹ tại 213 Nguyễn Huệ (tổ 1, thị trấn Kông Chro). Ngày 3-12: Đi làm tại cơ quan. Từ 8 giờ 15 đến 9 giờ, đến Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Trạch, thị trấn Đak Đoa sau đó qua Bưu điện huyện Đak Đoa. Từ 18-19 giờ 30 phút, đá bóng tại sân bóng Phù Đổng, 20 Lý Nam Đế, phường Phù Đổng. 7 giờ ngày 4-12 vào Bệnh viện Quân y 211 khám sức khỏe định kỳ, 17 giờ xét nghiệm RT-PCR có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 .

Trường hợp T.N.T. (SN 1989), ở cùng nhà F0 T.T.T., 106/1 Đỗ Trạc, phường An Phú, thị xã An Khê. Nghề nghiệp: Nhân viên Vietinbank-Chi nhánh An Khê. Từ ngày 29-11 đến 3-12 làm việc tại cơ quan. Chiều 29-11 đến 49/9 Trần Kiên, phường Phù Đổng lấy xe máy, sau đó đi lên Phòng giao dịch huyện Chư Păh. Ngày 1-12: đi ăn tối và đánh bida tại quán MEN, đường Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê. Chiều ngày 3-12 đến 01 Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương để gửi hồ sơ. Từ 18-19 giờ 30 phút đi đá banh tại sân bóng Phù Đổng, 20 Lý Nam Đế, phường Phù Đổng. Ngày 4-12 đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Quân y 211, sau đó lấy mẫu RT-PCR. Đến 17 giờ 23 phút có kết quả dương tính SARS-CoV- 2.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân trước khi vào Bệnh viện TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Trường hợp K.L. (SN 1987, 22/475 Lý Thái Tổ, tổ 3, phường Thống Nhất). Ngày 1-12 và 2-12 đi chợ đường Nguyễn Thiện Thuật mua thịt, rau. Ngày 2 và 3-12 có biểu hiện rát họng, sổ mũi, ho; tự test nhanh tại nhà có kết quả dương tính. 9 giờ ngày 4-12, Trạm Y tế phường đến test nhanh có kết quả 2 lần dương tính. 11 giờ 30 phút, Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu RT-PCR có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp L.V. (SN 1988, chồng F0 K.L.), 22/475 Lý Thái Tổ, tổ 3, phường Thống Nhất). Công dân đã thất nghiệp cách đây 2 tháng nên chỉ ở nhà; có đến quán tạp hóa đối diện nhà mua thuốc lá và cà phê. 9 giờ 30 phút ngày 4-12 test nhanh Covid-19, kết quả âm tính. 11 giờ 30 phút, Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu RT- PCR. Đến 22 giờ ngày 4-12 kết quả dương tính SARS-CoV-2.

4 trường hợp trong khu phong tỏa làng Phung, xã Biển Hồ, gồm: A. (SN 1980, chồng của F0 H.); A. (SN 1956, anh trai của F0 A.); H. (SN 2005, con gái F0 A.); D. (SN 1937, ông ngoại F0 K.).

Trường hợp P.D.T. (SN 1984, 51/1 Quang Trung, phường Hội Thương). Ngày 17 đến 24-11 làm việc tại tỉnh Cần Thơ. Ngày 24-11, di chuyển bằng xe ô tô riêng về TP. Hồ Chí Minh đến Bệnh viện Tâm Anh làm test nhanh, kết quả âm tình với SARS-CoV-2. Ngày 26-11 di chuyển bằng máy bay về TP. Pleiku, sau đó đi về phòng trọ tại 51/1 Quang Trung, phường Hội Thương. Ngày 2-12 thấy trong người bất thường nên tự test nhanh tại nhà, có nghi ngờ nhiễm Covid-19 nên đến Trạm Y tế khai báo y tế. Ngày 3-12 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp N.T.N.T. (SN 1997, 51/1 Quang Trung, phường Hội Thương). Sống cùng bạn trai là F0 P.D.T. Ngày 2-12 thấy trong người bất thường nên tự test nhanh tại nhà có nghi ngờ nhiễm Covid-19 nên đến Trạm Y tế khai báo y tế. Ngày 3-12 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp P.H.N. (SN 1972, lô 106 chợ Trà Bá). Từ ngày 25 đến 29-11đến lô 107 chợ Trà Bá sát nhà đưa đồ ăn nhưng có giữ khoảng cách với người khác. Đến ngày 1-12 công dân lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại chợ có kết quả dương tính vào ngày 2-12 SARS-CoV-2.

Trường hợp P.N.A.D. (SN 1998, lô 106 chợ Trà Bá). Công dân ở trong khu phong tỏa của chợ Trà Bá. Không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài người nhà. Ngày 2-12, có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp T.T.Đ. (SN 1976, lô 106 chợ Trà Bá). Công dân ở trong khu phong tỏa của chợ Trà Bá. Không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài người nhà. Ngày 2-12 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp N.N.K.N. (SN 2013, 68/54 Hàn Mặc Tử, tổ 1, Trà Bá). Công dân chỉ ở nhà học online. Không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài người nhà. Ngày 2-12 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp N.N.K.L. (SN 2009, 68/54 Hàn Mặc Tử, tổ 1, phường Trà Bá). Công dân chỉ ở nhà học online. Không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài người nhà. Ngày 2-12 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp H’H. (SN. 2009, làng Khưn, phường Trà Bá). Con của F0 H’N., chị của F0 H’H. Từ ngày 25-11 đến nay công dân là F1 nên ở nhà không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

Trường hợp N.T.T.V. (SN 2006, hẻm 256 Trường Chinh, tổ 7, phường Trà Bá). Con của F0 N.T.H.H. Từ ngày 25-11 đến nay công dân là F1 nên ở nhà không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

Trường hợp T.Q.T. (SN 1986, làm tại VietinBank-Chi nhánh huyện Chư Păh, 77A Lương Đình Của, tổ 5, phường Hội Phú). Ngày 1-12: Đi làm từ 7 giờ đến 17 giờ tại cơ quan. Ngày 2-12 bị cảm ở nhà không đi đâu. Ngày 3-12: đi làm tại cơ quan. Ngày 4-12, công dân tự test nhanh tại nhà có kết quả dương tính và báo Trạm Y tế. Lúc 13 giờ Trạm Y tế tới nhà lấy test nhanh 2 lần cho công dân đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 5-12, lúc 7 giờ 30 phút có kết quả RT-PCR dương tính.

Trường hợp T.T.P. (SN 1956, mẹ F0 T.Q.T., 77A lương Đình Của, tổ 5, phường Hội Phú). Ngày 2-12: đi nằm máy ở Happy Plus số 13 Lê Quý Đôn, phường Ia Kring, nằm xa, giữ khoảng cách trên 2m, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với ai. Ngày 2-12 đến 4-12 ở nhà. Ngày 4-12 công dân tự test nhanh tại nhà có kết quả âm tính. Lúc 13 giờ Trạm Y tế tới nhà lấy test nhanh 2 lần cho công dân đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 5-12, lúc 7 giờ 30 phút có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.