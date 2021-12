Sáng 31/12: Hơn 1,3 triệu ca Covid-19 tại Việt Nam đã khỏi; dịch diễn biến phức tạp, nhiều địa phương dừng hoạt động chào đón năm mới

Bộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 1,3 triệu ca COVID-19 khỏi bệnh, các địa phương đang nhanh chóng đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19; Dịch diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành dừng hoạt động chào đón năm mới...

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.714.742 ca mắc COVID-19, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 17.383 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.709.042 ca, trong đó có 1.333.827 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 1 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (502.687), Bình Dương (290.564), Đồng Nai (97.540), Tây Ninh (74.333), Hà Nội (43.924).





Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.336.644 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.336 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 4.484 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.198 ca; Thở máy không xâm lấn: 165 ca; Thở máy xâm lấn: 799 ca; ECMO: 19 ca

Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 227 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.168 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30.221.374 mẫu tương đương 74.637.039 lượt người, tăng 112.881 mẫu so với ngày trước đó.

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 149.318.658 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.518.183 liều, tiêm mũi 2 là 67.752.555 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 4.047.920 liều.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận tới 1,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 6.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 286,6 triệu ca, trong đó trên 5,44 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 466.000 ca), Pháp (206.243 ca) và Anh (189.213 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.216 ca), Nga (926 ca) và Ba Lan (709 ca). Số ca mắc mới tăng vọt ở nhiều nước, đẩy tổng số ca mắc trong ngày 30/12 toàn thế giới lên tới 1,7 triệu ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày toàn thế giới vượt mốc 1 triệu kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm. Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng 44% trong tuần trước so với tuần trước đó. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo một "cơn sóng thần" COVID-19 có nguy cơ khiến các hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải. Hơn 85% các ca nhiễm mới xảy ra ở hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Omicron gồm châu Âu với 4.022.000 ca mắc mới trong 7 ngày qua, tăng 36% so với tuần trước, và Mỹ và Canada với 2.264.000 ca trong cùng giai đoạn, tăng 83%. Trong khi đó, châu Á ghi nhận 268.000 ca mắc mới, giảm 12% so với tuần trước. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới tiếp tục giảm trong 3 tuần liên tiếp với 6.400 ca được ghi nhận trong tuần qua - giảm 6% so với tuần trước.

Nam Định: Đẩy mạnh tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Tỉnh Nam Định đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân các độ tuổi để kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là phòng ngừa biến chủng mới Omicron.

UBND tỉnh yêu cầu không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 1/2022, tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý II/2022.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa phương. Sở Y tế chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, bàn giao vaccine đã được phân bổ, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức tiêm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả.

Theo Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến chiều 30/12, toàn tỉnh đã tiêm được trên 2,22 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2; trong đó, số tiêm mũi 1 là 1,12 triệu liều (đạt 88,7%); số tiêm mũi 2 là gần 1,1 triệu liều (85,96%). Cùng với đó, Nam Định đã tiêm 3.675 liều vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Toàn tỉnh đã tiêm 148.189 mũi vaccine phòng COVID-19 cho nhóm từ 12-17 tuổi (đạt 93,1% trên tổng số 156.621 trẻ được đồng ý tiêm chủng).

Cà Mau hơn 1.000 ca COVID-29, Bến Tre thấp nhất miền Tây 116 ca trong ngày 30/12

Cà Mau tiếp tục là địa phương có ca mắc COVID-19 cao nhất miền Tây với hơn 1.008 F0, trong đó có 694 ca cộng đồng; có 1.433 người điều trị khỏi, 6 trường hợp tử vong.

Bạc Liêu có thêm 666 ca mắc COVID-19, trong đó có 342 F0 cộng đồng, 233 ca được xuất viện và 4 ca tử vong.

Vĩnh Long thêm 586 ca COVID-19 mới, trong đó 415 ca cộng đồng, điều trị khỏi 257 ca và 15 trường hợp tử vong.

Đồng Tháp phát hiện 590 ca COVID-19 mới, trong đó 122 ca cộng đồng, 638 người khỏi bệnh, 15 ca tử vong.

Hậu Giang ghi nhận 486 ca mắc COVID-19, trong đó 438 F0 cộng đồng, điều trị khỏi 797 ca và 2 ca tử vong.

Trà Vinh phát hiện 579 ca mắc COVID-19 trong đó 567 F0 cộng đồng, 3 ca tử vong.

Tiền Giang có 203 ca COVID-19, thêm 14 ca tử vong.

TP Cần Thơ có thêm 287 ca mắc mới COVID-19, điều trị khỏi 1.294 ca và 16 trường hợp tử vong.

Sóc Trăng ghi nhận 170 ca mắc COVID-19 mới, điều trị khỏi 293 ca, 11 trường hợp tử vong.

Bến Tre có thêm 116 ca COVID-19 mới, đa phần là ca trong cộng đồng; thêm 4 ca tử vong

Nhiều địa phương dừng hoạt động chào đón năm mới

Theo thông tin từ cuộc họp báo chiều 30/12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP HCM, thành phố sẽ thống nhất tổ chức chương trình countdown trong Tết Dương lịch 2022 tại một điểm duy nhất là trên đường Nguyễn Huệ (trước tòa nhà Sunwah) và không tổ chức trên đường Lê Duẩn như thường niên.

Hoạt động sẽ diễn ra từ 22h ngày 31/12 đến 0h10 ngày 1/1/2022. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP HCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM, các trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

TP Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, đếm ngược để chào đón năm mới 2022 nhằm đảm bảo phòng dịch COVID-19, trong bối cảnh địa phương này 11 ngày qua liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới ghi nhận trong 24 giờ.

Thành phố sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới, một số chương trình giao lưu văn nghệ đón xuân được phát sóng trên truyền hình địa phương.

TP Huế thu hẹp các hoạt động thay vì tổ chức rộng rãi như thường niên. Địa phương này sẽ không tổ chức khai trương phố đêm nhưng sẽ bố trí các gian hàng để giới thiệu các đặc sản của địa phương đến du khách.

Riêng đối với chợ hoa xuân Tết Âm lịch cũng không làm lễ khai mạc, bế mạc nhưng vẫn tạo không gian chợ cho bà con kinh doanh hoa.

Tại tỉnh Tây Ninh chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa, họp mặt kiều bào, hội thề Rừng Rong trong dịp Tết Nguyên đán.

Một số sự kiện vẫn được tổ chức nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, như Lễ khai mạc hội xuân núi Bà Đen năm Nhâm Dần 2022; viếng nghĩa trang Liệt sĩ; chương trình "Tết sum vầy" cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Phú Yên không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, kể cả việc chào cờ đầu năm mới và đón du khách đầu tiên tại Mũi Đại Lãnh - điểm cực Đông trên đất liền...



Hội An dừng các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào năm mới 2022. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: yêu cầu tập trung thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bảo đảm vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục sản xuất… Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau không tổ chức các hoạt động: Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022; họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân; chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại Trung tâm TP Cà Mau…

Theo dự kiến, TP Hội An sẽ tổ chức chương trình Dạ hội "Hội An - Chào năm mới 2022" vào đêm 31-12 và sự kiện "Kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022" vào sáng 1-1-2022. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên TP Hội An quyết định tạm dừng các hoạt động chào năm mới 2022 để tránh tập trung đông người. Thay vào đó, chương trình nghệ thuật chào năm mới sẽ được thực hiện và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội để người dân và du khách thấy Hội An vẫn đầy sức sống và chào đón mọi người.