Sáng 14/12: Có 1.153 ca Covid-19 nặng phải thở máy, ECMO; những tỉnh nào ở miền Tây nâng cấp độ dịch?

Theo Bộ Y tế đến nay hơn 1,05 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh; trong số các trường hợp đang điều trị hiện có 7.730 ca nặng. Đồng Nai triển khai nhiều giải pháp để giảm số ca tử vong; nhiều tỉnh miền Tây nâng cấp độ dịch các huyện, thị trên địa bàn thành màu cam.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.428.428 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 14.488 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.423.004 ca, trong đó có 1.053.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (488.174), Bình Dương (287.556), Đồng Nai (92.575), Tây Ninh (39.615), Long An (39.312).



- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.055.912 ca

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.730 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.321 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.256 ca; Thở máy không xâm lấn: 317 ca; Thở máy xâm lấn: 817 ca; ECMO: 19 ca

- Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 228 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.081 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 27.996.114 mẫu cho 71.332.580 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 132.873.501 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 74.907.297 liều, tiêm mũi 2 là 57.966.204 liều.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 14/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu trên 270.815.701 ca, trong đó có 5.326.914 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 243 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 21 triệu ca và trên 88.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng trở lại, những vùng dịch "nóng nhất" nằm ở châu Á và Đông Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này. Châu Âu hiện chính là tâm dịch mới của thế giới. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 451.014 trường hợp mắc COVID-19 và 4.636 ca tử vong. Anh là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 54.000 ca), trong khi Nga có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với xấp xỉ 1.100 ca. Ngày 13/12, thế giới có 114 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 97 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Ca COVID-19 tăng, Bình Phước thành lập thêm bệnh viện dã chiến gần 1.000 giường

Theo công bố của Bộ Y tế, chiều 13/12 tỉnh Bình Phước có 998 ca mắc COVID-19, đứng thứ 2 cả nước sau thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 11/12 số ca mắc COVID-19 mới trong ngày trên địa bàn tỉnh Bình Phước ghi nhận vượt mốc 1.000 ca.

Để đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch, ngày 13/12, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch thành lập thêm bệnh viện dã chiến K72.

Theo đó, bệnh viện dã chiến K72 đặt tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài với 964 giường, định mức nhân lực 1 - 1,2 người/giường bệnh. Trong đó, khu vực 1 là 180 giường điều trị người bệnh COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch (bao gồm 6 giường chạy thận nhân tạo); khu vực 2 có 672 giường điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa và nặng (tầng 2) và khu vực 3 có 112 giường chờ ra viện.

Bệnh viện sẽ tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, gồm các bệnh nhân mức độ nặng, mức độ nguy kịch; mức độ trung bình (khi cơ sở tuyến dưới đã hết khả năng tiếp nhận bệnh nhân); bệnh nhân có bệnh nền, hoặc bệnh nền quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới

UBND tỉnh Bình Phước, cho biết hiện nay tại các đơn vị cấp huyện, xã có các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân không triệu chứng và mức độ nhẹ với 2.100 giường bệnh; các cơ sở điều trị ở cấp tỉnh có 4.400 giường, trong đó có gần 400 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tính đến chiều 13/12 là 16.609 ca, trong đó hơn 9.000 ca đang điều trị với hơn 3.000 ca điều trị tại nhà và các doanh nghiệp.

Đồng Nai: Triển khai nhiều giải pháp để giảm số ca tử vong do COVID-19

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai ngày 13/12, TS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết trong tuần vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận 2.778 ca mắc COVID-19 (có kết quả xét nghiệm PCR). Số ca tử vong do COVID-19 trong tuần qua là 139 ca, tăng 76 ca so với tuần trước đó. Lũy kế đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 1 nghìn ca tử vong do COVID-19, chiếm tỷ lệ 1,09% tổng số ca nhiễm bệnh trong tỉnh.

Để giảm số ca tử vong do COVID-19, lãnh đạo Sở Y tế kiến nghị các huyện, thành phố phải "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người chưa được tiêm, chưa tiêm đủ 2 liều vaccine.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm y tế lưu động; nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 của các cơ sở y tế, tiến hành phân tuyến điều trị phù hợp, giảm quá tải cho tuyến trên. Bên cạnh đó, cần củng cố các đội điều trị cơ động phản ứng nhanh; tăng cường nhân lực cho tầng 2, tầng 3 của tháp điều trị

Ca mắc COVID-19 tại các tỉnh miền Tây vẫn tăng, nhiều tỉnh nâng cấp độ dịch

Tại Cà Mau trong số 793 ca mắc COVID-19 ngày 13/12 có đến 616 ca cộng đồng. Tính đến ngày 13/12, Cà Mau đã có 17.187 ca mắc COVID-19; hiện đang điều trị 8.523 ca; trong ngày 2 ca tử vong, cộng dồn 72 ca.

Sở Y tế Cà Mau vừa có công văn gửi đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước mong nhận được sự hỗ trợ thuốc kháng virus hoặc tạo điều kiện cho tỉnh được mua thuốc kháng vi rút để điều trị cho người bệnh COVID-19 trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, địa phương này đang cần 30.000 liệu trình thuốc Molnupiravir và 10.000 liệu trình thuốc Favipiravir để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Bến Tre ghi nhận thêm 745 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 743 ca cộng đồng. Trong ngày tử vong 3 ca, số ca tử vong cộng dồn 90.

Đồng Tháp có số ca mắc COVID-19 cao với 740 người, trong đó có 319 ca cộng đồng. Trong ngày thêm 10 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 365.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trong tuần từ ngày 6 đến 12-12, Đồng Tháp đã ghi nhận 5.086 ca mắc mới, nâng tổng số lên 31.046 ca COVID-19.

Trước tình hình này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã quyết định nâng các huyện Tháp Mười, Lai Vung và TP Sa Đéc từ cấp độ 2 lên cấp độ 3, riêng huyện Châu Thành đã thực hiện cấp độ 3 hơn 2 tuần qua. Có 7 huyện, thành phố có cấp độ 2 gồm: Lấp Vò, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng và TP Cao Lãnh. Hiện chỉ có TP Hồng Ngự thuộc cấp độ 1.

TP Cần Thơ có thêm 680 ca mắc mới và 13 ca tử vong. Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 38.258 ca mắc COVID-19, trong đó có 21.043 ca khỏi bệnh và 325 ca tử vong.

Vĩnh Long ghi nhận 581 ca mắc COVID-19, trong đó 405 ca cộng đồng; trong ngày thêm 4 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 161.

Trà Vinh ghi nhận 476 ca mắc mới COVID-19, trong ngày thêm 5 trường hợp tử vong, nâng số ca tử vong lên 75. Tổng ca mắc cộng dồn 12.463 đã điều trị khỏi 3.950 ca.

Sóc Trăng có thêm 352 ca mắc COVID-19, và có 7 ca tử vong. Đến nay tỉnh đã có 25.184 ca mắc, trong đó có 19.232 ca khỏi bệnh, 174 ca tử vong.

Bạc Liêu có 334 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó 132 ca cộng đồng. Số ca tử vong trong ngày 4, nâng số tử vong lên 169 trường hợp.



Các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19

Chiều tối ngày 13/12, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày. Thời gian áp dụng từ ngày 14/12/2021. Đối với cấp tỉnh là cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam).

Tiền Giang có 322 ca COVID-19, trong đó 57 ca cộng đồng, 265 ca trong khu cách ly, thêm 12 ca tử vong trong ngày, nâng số ca tử vong lên 684.

An Giang ghi nhận 300 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 224 ca cộng đồng. Trong ngày có 28 trường hợp tử vong, lũy kế bệnh nhân tử vong là 647 ca.

Kiên Giang thêm 296 ca COVID-19, trong đó 103 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 24.915, ca điều trị khỏi 21.495.