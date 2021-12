Nghiên cứu cho thấy vừa tiêm mũi 2 được 28 ngày vẫn có thể nhiễm Omicron

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng 2 mũi vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer hiệu quả không cao trong việc ngăn chặn Omicron so với các biến thể trước đây, theo NCBC .

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lạc quan rằng tiêm mũi 3 sẽ cải thiện khả năng miễn dịch chống lại biến thể Omicron.

Trong một nghiên cứu mới được công bố hôm 12.12, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford (Anh) kiểm tra mẫu máu của những người tham gia đã tiêm mũi 2 được 28 ngày với một trong hai loại vắc xin kể trên.



Ảnh: Shutterstock

Kết quả là, khi virus của biến thể Omicron được đưa vào các mẫu máu, các nhà khoa học đã nhận thấy "sự sụt giảm đáng kể" trong các kháng thể vô hiệu hóa virus chống lại Covid-19 so với các biến thể trước đây.

Nghiên cứu được đăng trên trang chờ duyệt MedRxiv, lưu ý rằng một số người đã tiêm vắc xin đầy đủ “không thể vô hiệu hóa virus đối với biến thể Omicron”, theo NCBC.

Giáo sư Gavin Screaton, Trưởng Bộ phận Khoa học Y tế của Đại học Oxford và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết những phát hiện này nhấn mạnh thông điệp rằng “mọi người nên tiêm mũi vắc xin thứ 3”, theo NCBC.

Đồng tác giả, Giáo sư Teresa Lambe, chuyên về tiêm chủng tại Đại học Oxford, cho biết thêm, tiêm phòng tạo ra nhiều nhánh của hệ thống miễn dịch, bao gồm cả các kháng thể trung hòa và tế bào T.

“Dữ liệu trong thế giới thực đã cho thấy vắc xin tiếp tục bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng với các biến thể “đáng lo ngại”. Cách tốt nhất để bảo vệ mọi người tiến về phía trước trong đại dịch này là tiêm vắc xin làm vũ khí". Giáo sư Teresa Lambe nói.



Những phát hiện này sẽ nhấn mạnh thông điệp rằng mọi người “nên tiêm mũi vắc xin thứ 3”. Ảnh: Shutterstock

Một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) cũng cho thấy, trong số 43 ca nhiễm Omicron, có 58% bệnh nhân từ 18 đến 39 tuổi, 79% đã tiêm 2 mũi vắc xin ít nhất 14 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính, theo NCBC.

Một báo cáo do Cơ quan An ninh Y tế Anh đã ước tính rằng 2 liều vắc xin kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng do lây nhiễm từ biến thể Omicron so với Delta.

Báo cáo lưu ý rằng tiêm mũi 3 sẽ mang lại hiệu quả từ 70 đến 75% trong việc ngăn ngừa nhiễm Omicron có triệu chứng, theo NCBC.