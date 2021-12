Gia Lai: Tỷ lệ tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 đạt hơn 98%

(GLO)- Ngày 2-12, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 731/BC-BTTr-BCĐ về tình hình phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đến 17 giờ ngày 1-12.





Từ ngày 28-5 đến 17 giờ ngày 2-12, toàn tỉnh phát hiện 3.759 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong ngày 2-12 ghi nhận 72 trường hợp dương tính, trong đó có 66 người F0, 6 trường hợp tái dương tính (có 1 trường hợp cách ly tại nhà).



Có 8 trường hợp tái dương tính sau điều trị thực hiện theo dõi, cách ly tại nhà. Cụ thể: ngày 1-12, có 7 trường hợp tái dương tính cách ly tại nhà (TP. Pleiku 1 trường hợp, huyện Chư Sê 1 trường hợp, huyện Phú Thiện 4 trường hợp, huyện Chư Păh 1 trường hợp). Ngày 2-12, có 1 trường hợp tái dương tính cách ly tại nhà thuộc huyện Chư Sê.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính



Công tác điều tra xác minh F1: Trong ngày 2-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ghi nhận 32 trường hợp F1, đang tiếp tục truy vết (Đak Pơ: 2 người, Kbang: 4 người, Pleiku: 13 người, An Khê: 13 người). Tổng số truy vết F1 đến thời điểm báo cáo 5.789 người, trong đó có 5.759 người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 30 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ghi nhận 249 trường hợp F2 (huyện Ia Grai 83 người, huyện Kbang 94 người, TP. Pleiku 48 người, thị xã An Khê 24 người). Tích lũy truy vết F2 là 23.692 người.



Trong ngày 2-12, có 156 trường hợp đi từ vùng dịch về đều cách ly tại nhà, lũy kế đến thời điểm báo cáo 48.188 trường hợp; có 209 trường hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày, lũy kế 47.459 trường hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày. Hiện còn 729 trường hợp tiếp tục cách ly tại nhà.



Trong ngày, 15 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, cách ly 133 trường hợp. Các khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý có 1.573 người đang được cách ly. Các cơ sở y tế tiếp nhận tiếp nhận 72 bệnh nhân cách ly điều trị, trong đó có 66 bệnh nhân F0, 6 trường hợp tái dương tính. Khu cách ly tập trung tại các khách sạn tiếp nhận 48 người cách ly. Hiện có tổng số 244 người đang thực hiện cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh.



Ngày 2-12, các đơn vị y tế triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca với 4.958 liều; vắc xin Vero Cell trả mũi 2 với 818 liều, vắc xin Pfizer đợt 81 với 11.382 liều.



Đến thời điểm báo cáo tổng số vắc xin đã nhận 1.707.612 liều/1.385.058 liều theo kế hoạch phân bổ vắc xin năm 2021. Đã tiêm 1.462.073 người; trong đó tiêm mũi 1: 938.169/956.614, đạt 98,07%; mũi 2: 523.904/956.614, đạt 54,77%.Các đơn vị y tế đang tiếp tục triển khai tiêm phòng Covid-19 cho người dân.



Các đơn vị y tế đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, với 5.323 liều, lũy kế 42.979/52.650 liều vắc xin Pfizer, đạt tỷ lệ 81,63%.



KIỀU PHAN