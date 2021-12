Gia Lai triển khai hiệu quả các giải pháp công nghệ hỗ trợ trong công tác phòng-chống dịch

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn gửi Bộ Y tế về đánh giá thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình dịch Covid-19.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp trong từng thời điểm như thí điểm tổ chức tạm thời hoạt động đường bộ; hướng dẫn tạm thời các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng-chống dịch Covid-19; thí điểm triển khai quản lý người nhiễm Covid-19, các trường hợp F0 tái dương tính, người tiếp xúc gần (F1) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành tiêu chí xuất viện phù hợp với tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế và rút ngắn thời gian cách ly F1 theo quy định; hướng dẫn tổ chức, giám sát cách ly y tế đối với các trường hợp F1 tại Gia Lai…

Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định; chưa phát hiện, ghi nhận hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để chống phá trên địa bàn. Vận tải hàng hóa được duy trì hoạt động, đảm bảo thông suốt đối với tất cả các cấp độ dịch; hàng hóa lưu thông thuận lợi, không ùn tắc.

Qua kiểm tra, thống kê tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản của ngành nông nghiệp, đến nay, các sản phẩm nông sản của tỉnh đều đã và đang thu hoạch đều được tiêu thụ, thị trường nông sản dần được khôi phục, giá bán ổn định.

Tình hình cung ứng, thị trường ổn định, dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của Nhân dân, không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá. Tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh thuận lợi. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngành Công thương vẫn diễn ra bình thường; 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn, hoạt động sản xuất ổn định.

Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Như Nguyện Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 được tỉnh đẩy mạnh, trong thời gian ngắn đã nhận 1.707.612 liều/1.385.058 liều theo kế hoạch phân bổ vắc xin năm 2021. Đã tiêm 1.663.042 người; trong đó, mũi 1 đạt 94,37%; mũi 2 đạt 72,54%. Các đơn vị y tế đang tiếp tục triển khai tiêm phòng Covid-19 cho người dân. Tổng số vắc xin (Pfizer) triển khai tiêm cho trẻ em đã nhận 127.530 liều/174.730 trẻ, đạt tỷ lệ 72,99%. Tổng số trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm vắc xin 130.375 người, trong đó, mũi 1 đạt tỷ lệ 74,35%; tiêm vắc xin mũi 2 đạt tỷ lệ 1,36%.

Tỉnh đã triển khai tốt phương án hướng dẫn cụ thể phạm vi, phân loại và các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, từ đó giúp các địa phương dễ dàng xác định cấp độ dịch để triển các giải pháp, biện pháp phù hợp, cụ thể.

Củng cố các lực lượng, tổ chức thực hiện đồng bộ quy trình xử lý các trường hợp nghi ngờ, trường hợp xác định mắc Covid-19 trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp... thần tốc xét nghiệm, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm, kiểm soát nghiêm ngặt cách ly tập trung, cách ly tại nhà, không để lây lan ra cộng đồng; chuyển cấp độ dịch xuống mức thấp trong thời gian nhanh nhất; phấn đấu tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng theo tiêu chí của Bộ Y tế. Tổ chức đánh giá, công bố cấp độ dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính, biện pháp y tế; thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về cấp độ dịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp công nghệ hỗ trợ trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, hệ thống quản lý lưu trú, khai báo y tế, tiêm phòng vắc xin. Tăng cường giám sát việc bảo đảm an toàn phòng-chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, công an khu vực, công an xã, thanh niên xung kích trên địa bàn, thôn, làng, tổ dân phố, tổ Covid cộng đồng... phân công chịu trách nhiệm từng tuyến đường, từng xóm, từng hộ gia đình để kiểm tra, giám sát công tác phòng-chống dịch.

Tỉnh đã cập nhật cấp độ dịch 1 tuần/lần tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc tỉnh và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Gia Lai; trên hệ thống phần mềm Gia Lai-Phòng-chống dịch Covid-19; cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế và triển khai thực hiện.

Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng nêu một số khó khăn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP, đồng thời đề xuất Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng về công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, nhất là hỗ trợ các điều kiện (phần mềm, trang-thiết bị...) để tỉnh triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả trong công tác tổng hợp, truy xuất thông tin, báo cáo liên thông dữ liệu đến cấp thôn, tổ dân phố trong phòng-chống dịch Covid-19.