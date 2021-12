Gia Lai: Thông tin trường hợp thứ 10 tử vong do Covid-19

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai thông tin về trường hợp thứ 10 tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.





Theo đó, bệnh nhân là L.T.L. (SN 1932, Thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku. Bệnh nhân vào Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) lúc 20 giờ ngày 17-11, bệnh lơ mơ, thể trạng gầy, suy kiệt; mạch nhẹ, nhịp tim 40 lần/ phút, nhiệt độ: 370C, huyết áp 40/20 mmHg, SpO2 = 80%; tim nhịp nhanh, phổi ran ẩm 2 bên; Rox Index 2,22; loét mông, cùng cụt.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia lai. Ảnh: Như Ý



Xử trí: Thở máy, truyền dịch, kháng sinh, kháng viêm, kháng đông, vận mạch, đạm no, hút đờm giải. Kết quả xét nghiệm: 17/11/2021: HC:6.75 M/µL; Hb: 11.8 g/dL; Hct: 43%; BC: 11.6 K/µL; TC: 261 K/µL. Sinh hóa máu: Ure: 17.83 mmol/L; Creatinin: 85 µmol/L; Glucose: 6.72 mmol/L: GPT: 67 U/L; GOT: 28 U/L; Na+: 130 mmol/L; K+: 4.0 mmol/L; Cl-: 101 mmol/L. D-dimer: 2258 ng/mL, Albumin: 21.81g/l. Ferritin: 402ng/ml. PCT: 11.056. Xquang tim phổi thẳng: Hình ảnh tổn thương dạng mờ không đều hai trường phổi/ Hình ảnh bóng tim lớn; điện tâm đồ: Nhịp xoang tần số 88 lần/ phút. Tiên lượng: rất nặng đã được báo giao ban hàng ngày.



Khoảng 11 giờ ngày 1-12, bệnh biểu hiện: Mạch= 0, huyết áp= 0, tăng liều vận mạch Levnor ( 24 ống)/50ml Natriclorua 0.9%.



Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-12, bệnh nhân ngưng tim, tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua nội khí quản, Adrenalin x 2 ống/ lần x 5 lần TMC mỗi 3 phút. Tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, sau 30 phút cấp cứu không có kết quả. Bệnh nhân tử vong lúc 12 giờ, ngày 1-12. Chẩn đoán tử vong: Ngưng tuần hoàn hô hấp/ Viêm phổi nặng do Covid 19/ Gãy cổ xương đùi cũ di chứng nằm liệt giường/ suy kiệt.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xử lý thi hài theo quy định.



NHƯ Ý