Gia Lai: Thông tin dịch tễ 14 trường hợp mắc Covid-19 tại thị xã An Khê

(GLO)- Tối 21-12, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thị xã An Khê.

Trường hợp N.P.L. (SN 1990, tổ 2 phường An Phú, thị xã An Khê). Nghề nghiệp: Quảng cáo. Công dân đã tiêm đủ 2 mũi Vắc xin Vero Cell (mũi 1: 7-10-2021 và mũi 2: 3-11-2021). Ngày 15 đến 16-12: công dân đi một mình (bằng xe máy cá nhân) xuống TP. Quy Nhơn ở phòng trọ tại địa chỉ số 663 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn (chỉ ở một mình). Ngày 17-12: công dân có đi nhậu tại cầu Đôi (TP. Quy Nhơn) cùng với 7 người bạn ở Quy Nhơn (trong đó có bạn P.C.H. ở TP. Quy Nhơn, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19-12). Ngày 18-12: công dân có làm test nhanh tại Trạm Y tế phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn (lúc 8 giờ 50 phút cho kết quả âm tính).



Ngày 19-12: khoảng 14 giờ, công dân có đi cùng 2 người bạn (đều có kết quả test nhanh âm tính, trú tại xã An Qúy, huyện Đak Pơ) về thị xã An Khê; khoảng 18 giờ, công dân đến Trạm Y tế An Phú để khai báo. Nhân viên y tế truy vết và thấy có biểu hiện mệt mỏi nên đã tiến hành làm xét nghiệm test nhanh đối với công dân (kết quả dương tính với SARS-CoV-2). Công dân được cán bộ y tế hướng dẫn cách ly tạm thời trong khi chờ làm thủ tục đưa đi cách ly điều trị và công dân được lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR để gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để làm xét nghiệm. Sáng 21-12: có kết quả RT-PCR dương tính.

Người dân khai báo y tế khi đến khám-chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Trường hợp L.H.N. (SN 2012, thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê). Nghề nghiệp: Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ngày 11-12: Khoảng 7 giờ đi học tại nhà cô P.T.T. (hiện đã là F0) gặp bạn học cùng, khoảng 22 bạn; đến 10 giờ về nhà, lúc 14 giờ 30 phút đến 16 giờ học tại nhà cô T. Sau đó về nhà tiếp xúc với người nhà. Ngày 12-12: khoảng 7 giờ đến nhà bà ngoại tiếp xúc với bà. Ngày 13-12: đi học tại trường tiếp xúc bạn trong lớp; đến 16 giờ nghe thông tin bạn học cùng lớp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 14-12: thực hiện cách ly tại nhà (có phòng riêng). Được lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 và xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR: Âm tính. Ngày 20-12: nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu theo quy định gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai để làm xét nghiệm RT-PCR ngày thứ 7 tại nhà. Ngày 21-12 nhận kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR: dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp L.T.H. (SN 1959, thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê). Nghề nghiệp: nội trợ. Đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 loại Vero Cell, mũi 1 ngày 21-10, mũi 2 ngày 24-11. Sáng 14-12: tham dự phiên tòa ở Tòa án thị xã An Khê, tiếp xúc gần với T.N.C.T. (trú tại đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku). Từ ngày 15-12 đến 18-12: chỉ ở trong nhà, tiếp xúc với con và cháu. Hàng ngày, buổi sáng thường chở cháu lên gửi trẻ tại Trường Mẫu giáo Doremon, tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê; chỉ ngồi trên xe, giáo viên trường ra đón cháu, không tiếp xúc gần với giáo viên trường. Ngày 19-12: Buổi sáng địa chỉ 206 Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Trưa ngày 19-12: đi làm tóc tại Salon Tuấn Anh tại đường Võ Thị Sáu- TP. Pleiku, tiếp xúc với nhân viên Salon. Chiều 19-12: về lại thị xã An Khê, ở tại nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 20-12: Sáng đi chợ An Thượng 2 tiếp xúc với chị N. và chị H. Sau đó về nhà cùng con trai và chở cháu lên Trường Mẫu giáo Doremon tại tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê để gửi trẻ. Khoảng 11 giờ: ngày 20-12 chồng là N.L. (SN 1962) được con trai chở từ Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) về ghé trước nhà tại thôn An Thượng 2, xã Song An, chồng ngồi trên xe, tiếp xúc gần nhưng qua kính xe. Khoảng 15 giờ 45 phút: tự test nhanh tại nhà cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 17 giờ, Trạm Y tế xã Song An làm test nhanh, kết quả dương tính, sau đó lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR gửi CDC. Sáng 21-12: có kết quả bằng phương pháp RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp T.M.H. (SN 2005, tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê). Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến. Từ ngày 6-12 đến 20-12: đi học tại lớp 11A4 Trường THPT Nguyễn Khuyến phường An Phú (thị xã An Khê) thường xuyên tiếp xúc với tất cả các bạn học lớp 11A4. Thời gian ở nhà tiếp xúc với gia đình: ngày 18-12: đi mua đồ ăn tại nhà ông T.N.T., có tiếp xúc với bà N.T.N. và ông T.N.T. ở tổ 3, phường An Phước. Ngày 19-12: buổi sáng tiếp xúc với cô T.T.H. (SN 1969, tổ 3, phường An Phước) và P.M.T. (SN 1994, tổ 3, phường An Phước) đến nhà chơi. Buổi chiều tiếp xúc với T.A.T. (SN 2009, tổ 3, phường An Phước, con ông T.V.T) đến nhà chơi. Ngày 20-12: tiếp xúc với T.B.T. (SN 2005, tổ 3, phường An Phước) đến nhà chở đi học tại Trường THPT Nguyễn Khuyến. Ngày 20-12: có kết quả test nhanh dương tính. Ngày 21-12: có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp T.Q.C. (SN 2008, địa chỉ thường trú tại tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê). Học sinh Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Từ ngày 6-12 đến 20-11: đi học tại lớp 8B Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc, xã Cửu An, thị xã An Khê, thường xuyên tiếp xúc với các bạn lớp 8B và có tiếp xúc với ông 10 L. bán đồ ăn trong trường. Từ ngày 10-12 đến 16-12: thường xuyên qua nhà N.T. ở tổ 3, phường An Phước chơi, có tiếp xúc với N.T. (SN 1968) và P.T.T. (SN 1966). Ngày 19-12: có sang nhà T.B.Q ở tổ 3, phường An Phước) chơi, có tiếp xúc với T.B.T. (SN 2005) và T.B.H. (SN 2009, tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê). Chiều tiếp xúc T.A.T. (SN 2009, tổ 3, phường An Phước) đến nhà chơi. Ngày 20-12: có kết quả test nhanh dương tính. Ngày 21-12: có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp N.T.T. (SN 1985, tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê). Nghề nghiệp: nội trợ. Từ ngày 6-12 đến 20-12: 5 giờ sáng hàng ngày có đi mua đồ ăn tại nhà ông T.N.T., có tiếp xúc với bà N.T.T. (SN:1965) và ông ông T.N.T. (SN 1965, tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê). Sau đó đi làm rẫy ở nhà chỉ tiếp xúc với gia đình. Chiều ngày 14-12: đi tiêm vắc xin tại Trường Mẫu giáo Bình Minh thuộc tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê. Ngày 17-12: đi cùng với N.T.S. (SN 1970, tổ 3, phường An Phước) đến nhà N.T.N. (SN 1967, tổ 3, phường An Phước). Sáng 19-12: tiếp xúc với cô T.T.H. (SN 1969, tổ 3, phường An Phước) và P.M.T. (SN 1994, tổ 3, phường An Phước). Sáng ngày 20-12: đi chợ Cửu An mua thịt heo tại quầy bà Y. ở xã Cửu An. Ngày 20-12: có kết quả test nhanh dương tính. Ngày 21-12: có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp T.P.K. (SN 2008, tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê); là học sinh Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Từ ngày 6-12 đến ngày 20-12: đi học tại lớp 8B Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc, thường xuyên tiếp xúc với các bạn lớp 8B và có tiếp xúc với ông 10 L. bán đồ ăn trong trường. Ngoài ra chỉ ở nhà tiếp xúc với gia đình. Ngày 19-12: có sang nhà N.V.N. ở tổ 3, phường An Phước chơi, có tiếp xúc với N.T.C.D (SN 2007) và N.T.C.Đ. (SN 2007, tổ 3, phường An Phước). Buổi chiều tiếp xúc với B.V.N. (SN 1987, tổ 3, phường An Phước) khi đến nhà chơi. Ngày 20-12: có kết quả test nhanh dương tính. Ngày 21-12: có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp H.T.A.T. (SN 2008, tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê), là học sinh Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Từ ngày 6-12 đến 20-12: đi học tại lớp 8B Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc, thường xuyên tiếp xúc với các bạn lớp 8B và có tiếp xúc với ông 10 L. bán đồ ăn trong trường. Ngoài ra về nhà tiếp xúc với gia đình. Lúc 17 giờ ngày 14-12: có N.T.N.L. và N.T.T.N. (cùng học lớp 8B trường THCS Đỗ Trạc ở thôn An Bình, xã Cửu An) đến nhà ôn thi chung. Ngày 15-12 đến 7-12: ăn sáng ở quán 10 L. (bán đồ ăn trong trường), sau đó đi thi. Khi thi xong đi ăn vặt tại quán Hà Dân (gần trường ở xã Cửu An), có tiếp xúc với: chủ quán Hà Dân (xã Cửu An) và một số bạn học sinh khác. Tối ngày 17-12 tiếp xúc N.T.H.T. (SN 2008, tổ 3, phường An Phước) và P.H.A.T. (SN 2008, học lớp 8B Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc). Ngày 18-12: có Đ. T.T.B. (SN 2005, tổ 3, phường An Phước) đến nhà chơi. Ngày 19-12 và ngày 20-12: có biểu hiện sổ mũi, ho nên ở nhà chỉ tiếp xúc với gia đình, không đi đâu và tiếp xúc với ai bên ngoài. Ngày 20-12: có kết quả test nhanh dương tính. Ngày 21-12: có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp V.N.Đ.D. (SN 2008, thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) là học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Từ ngày 6-12 đến 12-12: đi học thường xuyên tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo dạy lớp 8B và người thân trong gia đình. Ngày 13-12: sáng đi học và tiếp xúc với cả lớp, trưa về tiếp xúc với người thân trong gia đình, tối cùng ngày dự sinh nhật tại nhà C.D.L. (học sinh lớp 8B), tiếp xúc với các bạn cùng đi dự sinh nhật, tất cả đều là học sinh Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Ngày 14-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo; trưa, chiều, tối về tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 15-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo; trưa, về tiếp xúc với người thân; chiều đi lên trường lao động có tiếp xúc với cả lớp, thầy cô; tối ở nhà học bài không đi đâu. Từ ngày 16 đến 17-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với học sinh tại 3 phòng thi (trộn học sinh của 2 lớp 8A, 8B); trưa, chiều tối về tiếp xúc với người thân. Từ ngày 18, 19-12: ở nhà cả ngày và tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 20-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với 3 phòng thi (trộn học sinh của 2 lớp 8A, 8B); chiều đi test nhanh Covid-19 kết quả dương tính. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Sáng ngày 21-12 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp N.X.A.T. (SN 2008, thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê). Học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Từ ngày 6-12 đến 12-12: đi học thường xuyên tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo dạy lớp 8B và người thân trong gia đình. Ngày 13-12: sáng đi học và tiếp xúc với cả lớp, trưa về tiếp xúc với người thân trong gia đình, tối cùng ngày dự sinh nhật tại nhà C.D.L. (học sinh lớp 8B), tiếp xúc với các bạn cùng dự sinh nhật; tất cả đều là học sinh Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Ngày 14-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo; trưa, chiều, tối về tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 15-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo; trưa, về tiếp xúc với người thân; chiều đi lên trường lao động có tiếp xúc với cả lớp, thầy cô; tối ở nhà học bài không đi đâu. Từ ngày 16 đến 17-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với 3 phòng thi (trộn học sinh của 2 lớp 8A, 8B); trưa, chiều tối về tiếp xúc với người thân. Từ ngày 18, 19-12: ở nhà cả ngày và tiếp xúc với người thân thân trong gia đình. Ngày 20-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với 3 phòng thi (trộn học sinh của 2 lớp 8A, 8B); chiều đi test nhanh Covid-19 kết quả dương tính. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Sáng 21-12: cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp N.T.C.G. (SN 2008, thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê). Học lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Ngày 13-12: sáng đi học và tiếp xúc với cả lớp, trưa về tiếp xúc với người thân trong gia đình, tối cùng ngày dự sinh nhật tại nhà C.D.L. (học sinh lớp 8B), tiếp xúc với các bạn cùng dự sinh nhật, tất cả đều là học sinh Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Ngày 14-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp, thầy cô dạy lớp 8B, trưa về tiếp xúc với người thân, tối ở nhà. Ngày 15-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp, trưa về tiếp xúc với người thân, chiều đi lao động tại trường, tối ở nhà. Ngày 16-12: sáng đi thi tiếp xúc với cả phòng thi (trộn học sinh của 2 lớp 8A, 8B), trưa về tiếp xúc với người thân, tối ở nhà. Ngày 17-12: sáng đi thi tiếp xúc với cả phòng thi (trộn học sinh của 2 lớp 8A, 8B), trưa về tiếp xúc với người thân, tối ở nhà. Ngày 18-12: cả ngày ở nhà tiếp xúc với người thân gia đình. Ngày 19-12: đi mua đồ tại quán tạp hóa bà Hạnh Trần và tiếp xúc với bà chủ quán tên Trần (thôn An Điền Bắc). Ngày 20-12: sáng đi thi, trưa về tiếp xúc với người thân, 14 giờ đến mua phân và tiếp xúc với bà Bằng (thôn An Điền Nam), chiều test Covid-19. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Sáng 21-12: cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp N.A.D. (SN 2008, thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê). Học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Từ ngày 13 đến 15-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp 8B, về nhà tiếp xúc với gia đình. Ngày 16 đến 17-12: sáng đi thi tiếp xúc với các bạn trong phòng thi, về nhà tiếp xúc với người thân. Ngày 18 đến 19-12: ở nhà tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 20-12: sáng đi thi tiếp xúc với cả phòng thi, trưa về tiếp xúc với người thân, chiều đi test Covid-19. Sau đó được lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR. Sáng 21-12: cho kết quả dương tính.

Người dân cần khai báo y tế, quét mã QR khi đến các địa điểm để góp phòng-chống dịch hiệu quả. Ảnh: Như Nguyện



Trường hợp C.D.L. (SN 2008, thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê). Học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Từ ngày 6 đến 12-12: đi học thường xuyên tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo dạy lớp 8B và người thân trong gia đình. Ngày 13-12: sáng đi học và tiếp xúc với cả lớp, trưa về tiếp xúc với người thân trong gia đình, tối cùng ngày tổ chức sinh nhật tại nhà, tiếp xúc với các bạn dự sinh nhật, tất cả đều là học sinh Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Ngày 14-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo; trưa, chiều, tối về tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 15-12: sáng đi học tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo; trưa, về tiếp xúc với người thân; chiều đi lên trường lao động có tiếp xúc với cả lớp, thầy cô, tối ở nhà. Từ ngày 16-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với 3 phòng thi (trộn học sinh của 2 lớp 8A, 8B); trưa, chiều tối về tiếp xúc với người thân. Từ ngày 17-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với 3 phòng thi; trưa về tiếp xúc với người thân trong gia đình. Từ ngày 18, 19-12: ở nhà cả ngày và tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 20-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với 3 phòng thi; chiều đi test nhanh Covid-19 kết qủa dương tính. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT_PCR. Sáng 21-12: cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp N.T.N.L. (SN 2008, thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê). Học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc. Từ ngày 6 đến 12-12: đi học thường xuyên tiếp xúc với cả lớp, thầy, cô giáo lớp 8B và người thân trong gia đình. Từ ngày 13-12 đến 15-12: sáng đi học và tiếp xúc với cả lớp, trưa về tiếp xúc với người thân trong gia đình. Từ ngày 16-12 đến 17-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với 3 phòng thi; trưa, chiều tối về tiếp xúc với người thân. Từ ngày 18 đến 19-12: ở nhà cả ngày và tiếp xúc với người thân thân trong gia đình.



Ngày 20-12: sáng đi thi học kỳ tiếp xúc với 3 phòng thi; chiều lên Trạm Y tế xã Cửu An test nhanh Covid-19 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sáng 21-12 công dân có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.



Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nêu trên, Ban Chỉ đạo đã tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến mốc dịch tễ; khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch, bước đầu truy vết được 384 trường hợp F1.



Đề nghị người dân có liên quan đến những địa điểm và thời gian có yếu tố dịch tễ nêu trên liên hệ cơ sở y tế để được hỗ trợ và hướng dẫn.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương... phải kịp thời thông báo cho chính quyền để kiểm tra.

KIỀU PHAN