Gia Lai: Thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3

Ngày 8-12, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3.





Theo đó, trưng dụng Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, địa chỉ số 121 đường Lê Thánh Tôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) để phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Bệnh viện dã chiến số 3).



Bệnh viện dã chiến số 3 trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sử dụng con dấu và tài khoản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; được thanh quyết toán chi phí khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Ảnh: Bá Bính



Bệnh viện dã chiến số 3 chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.



Bệnh viện dã chiến số 3 có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, điều trị, chăm sóc cho các trường hợp mắc Covid-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ và có bệnh lý nền ổn định; được phép sử dụng danh mục kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế... đã được phê duyệt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong trường hợp cần thiết thì trình Sở Y tế để được bổ sung các danh mục kỹ thuật phù hợp với năng lực của bệnh viện.



Bệnh viện có quy mô từ 400-600 giường bệnh điều trị nội trú; được xếp hạng tương đương hạng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.



Giám đốc Sở Y tế chủ động quyết định bộ máy các khoa, phòng, khu điều trị cơ bản được quy định tại Quyết định số 1942/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 7-12-2021 của UBND tỉnh Gia Lai, phù hợp với yêu cầu điều trị của Bệnh viện dã chiến.



Giám đốc Sở Y tế phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định trưng tập công chức, viên chức, người lao động từ các đơn vị trực thuộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc của Bệnh viện dã chiến và theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 7-12-2021 của UBND tỉnh Gia Lai. Trường hợp cần trưng tập cán bộ y tế không thuộc phạm vi quản lý (kể cả với tình nguyện viên) thì phải có văn bản thống nhất với đơn vị chủ quản và quyết định; việc trưng tập, điều động nhân lực thuộc hệ thống quân đội, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu xin ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Quân khu, Bộ Quốc phòng theo quy định.



Ban Giám đốc Bệnh viện gồm: Giám đốc và 1 Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Y tế điều động Ban Giám đốc của Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 (cơ sở Bệnh viện Bình An) sang làm Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 3; điều động tất cả nhân sự của Bệnh viện dã chiến cơ sở Bệnh viện Bình An sang Bệnh viện dã chiến số 3. Công chức, viên chức, người lao động và tình nguyện viên trưng tập được hưởng chế độ, chính sách phụ cấp theo quy định hiện hành của nhà nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến.



Trưng dụng trụ sở, trang-thiết bị và cơ sở vật chất khác hiện có liên quan đến công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai để phục vụ cho Bệnh viện dã chiến số 3.



